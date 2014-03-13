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تاتا: لا تشككوا في ميسي ورفاقه فهذا يستفزهم لتقديم الأفضل

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تاتا: لا تشككوا في ميسي ورفاقه فهذا يستفزهم لتقديم الأفضل تاتا: لا تشككوا في ميسي ورفاقه فهذا يستفزهم لتقديم الأفضل

(إفي): أعرب الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو مدرب فريق برشلونة عن سعادته بالتأهل لربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد تجاوز العثرات بالدوري الإسباني.

وصرح مارتينو عقب انتهاء القمة "هذا الأسبوع لم يكن سهلا (بعد الخسارة في الليجا من بلد الوليد)، واجهنا خصما كان بإمكانه الوصول الى أبعد نقطة في البطولة، عانينا أمامه، هذه هي التشامبيونز، لا أملك خبرة في البطولة، لكن يكفي أن تعيش الحدث ولو لمباراة واحدة لتشعر بالصعوبة".

وأضاف "لم نشعر بالارتياح لفارق الهدفين، السيتي كان خطيرا ولعب لفترة أطول بـ11 لاعبا، لمدة ربع ساعة لم نمتلك الكرة، سنحت لهم فرصتين محققتين، ولاحت لنا كثير من الفرص ايضا".

وامتدح تاتا المؤازرة الجماهيرية في كامب نو اليوم، مبينا "المشجعون يعرفون أننا بحاجة اليهم".

وأشاد بالبرازيلي نيمار الذي لعب على الجبهة اليمنى "صنع فرصتين للتسجيل في الشوط الأول، وبذل مجهودا كبيرا، لازال مرهقا بسبب الإصابة، ولم يكن بوسعه لعب 90 دقيقة".

كما أشار الى أن مستوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "يبعث بالفخر"، موضحا "ميسي وزملائه لديهم مسيرة عامرة بالنجاحات على مدار مواسم طويلة، لا تشككوا كثيرا في مستواهم لأن هذا يستفزهم لتقديم أفضل ما لديهم، لكن حقا عندما يكون الأداء أكثر طبيعية تزداد الشكوك".

وعن هوية الخصم المقبل في ربع النهائي، لم يرشح تاتا أي فريق، بل أكد على ضرورة اللعب بندية وحماس مثلما فعل فريقه في مواجهتي السيتزنز.

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