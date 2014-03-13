نيويورك تتخذ إجراءات جديدة لمنع التمييز ضد المثليين بالدوري الأمريكي

(إفي): أعلن النائب العام لنيويورك، إيريك شنايدرمان، عن اجراءات جديدة لوقف التمييز على اساس الميول الجنسية في دوري كرة القدم الأمريكية، في اطار مباردة يطلق عيها اسم "لا تتجاوز هذا الخط".

ومن بين هذه الاجراءات تبرز توعية اللاعبين، ونظام مركزي للبلاغات، ونشر لائحة قواعد سلوكية للاعببين تمنع التمييز داخل الفرق.

وصرح شنايدرمان مساء الأربعاء: "إننا نبعث برسالة قوية مفادها ان التمييز والمضايقات لن يتم التسامح معها بأي شكل من الاشكال في عالم دوريات المحترفين".

واضاف أن "المضايقات والتمييز في مكان العمل- سواء كان مبنى مكتبي او ملعب كرة قدم او بيسبول- سلوك غير قانوني".

وقد أكدت النيابة العامة ايضا ان دوري كرة القدم الامريكية تعهد بالقيام بخطوات اضافية كي يضمن انفتاحه امام جميع اللاعبين، بغض النظر عن الميول الجنسية او أي معايير اخرى غير مرتبطة بالاداء الرياضي.