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تنس - فيدرير وديوكوفيتش يتأهلان لربع نهائي إنديانا ويلز

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تنس - فيدرير وديوكوفيتش يتأهلان لربع نهائي إنديانا ويلز تنس - فيدرير وديوكوفيتش يتأهلان لربع نهائي إنديانا ويلز

(إفي): حجز لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، مقعده في ربع نهائي بطولة إنديان ويلز للأساتذة بعد تغلبه على الكرواتي مارين سيليتش في ثمن النهائي.

وتمكن ديوكوفيتش من الفوز على سيليتش الليلة الماضية بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 1-6 و6-2 و6-3.

وبذلك يضرب ديوكوفيتش موعدا في ربع نهائي البطولة مع الفرنسي جوليان بينيتو، الذي تأهل إلى الدور نفسه على حساب الإسباني فليسيانو لوبيز بعد تغلبه عليه بنتيجة 6-3 و7-6 (7-4).

كما لحق السويسري روجيه فيدرير، المصنف الثامن عالميا، بركب المتأهلين إلى ربع نهائي إنديان ويلز بفوزه على الألماني تومي هاس بواقع 6-4 و6-4.

وكان الإسباني فرناندو بيرداسكو قد ودع البطولة على يد الأمريكي جون إسنر الذي فاز عليه بنتيجة 7-6 (7-3) و3-6 و6-3.

كما خرج السويسري ستانيسلاس فافرينكا، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة، من ثمن نهائي إنديان ويلز بعد خسارته أمام الجنوب أفريقي كيفن أندرسون بنتيجة 7-6 (7-1) و4-6 و6-1.

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