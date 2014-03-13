حمدي: الأهلي يدافع وحيدا عن الرياضة المصرية .. وقررت الاعتزال

أكد حسن حمدي رئيس النادي الأهلي أنه يفخر، برئاسته للمؤسسة الوحيدة في مصر التي تدافع عن الرياضة، معلنا اعتزاله العمل الرياضي لشعوره بالإرهاق.

وقال حمدي في مؤتمر صحفي يوم الخميس "حاربنا المادة رقم 45 التي تعطي الحق لوزارة الرياضة لإقالة مجالس إدارات الأندية المنتخبة، وهو ما يعد تدخل حكومي."

وسخر حمدي من تأكيدات البعض بان موقف الإدارة الحمراء من أجل الاستمرار في السلطة مضيفا "تعبت من الرياضة المصرية وقررت الاعتزال نهائيا ويكفيني ما قدمته في 40 سنة."

وأوضح حمدي أن بقية أعضاء مجلسه لن يخوضوا الانتخابات حتى لو تم تعديل بند الثماني سنوات.

وأشار حمدي إلي أن الانتخابات التي ستقام، ستكون معرضة للطعن عليها بعدم شرعيتها خاصة بعد صدور قانون الرياضة الجديد.

ورفض حسن حمدي الإعلان عن القائمة التي سيدعمها في انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، متما "الأمر واضح، والقائمة التي سأدعمها معروفة، ولكن ذلك الحديث مكانه ليس مؤتمرا صحفيا يخص الأهلي."

ومن المعروف أن حسن حمدي يدعم قائمة إبراهيم المعلم، المرشح على مقعد رئاسة نادي القرن الإفريقي والنادي الأنجح على مستوى العالم.