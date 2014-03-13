بالصور: نجمات أمهات أنجبن توائم

النجمات العالميات يقمن بأداء أدوار الأمهات بغضّ النظر عن شهرتهن، وبغضّ النظر عن طبيعة عملهنّ، الذي يتطلب الكثير من الجهد والتعب.

والنجمة كأيّ امرأة عاملة تعود من عملها إلى منزلها، حيث يكون أولادها بانتظارها، لينالوا منها الحنان بعد ساعات من الانقطاع العاطفي.

فماذا لو كان الأولاد توائم؟ من المؤكّد أنّ الأمر سوف يتطلّب مضاعفة الاهتمام، فضلاً عن الصعوبات التي قد تعترض طريق المرأة أثناء حملها.

سنرى هنا من هي أبرز النجمات وأشهرهنّ، اللواتي رُزقن بتوأمين، وسنلاحظ اضطرار البعض من أولئك النجمات إلى إجراء عمليات تلقيح اصطناعية لأسباب عديدة، ربما أهمّها التقدّم في السنّ.

فقد أنجبت المغنية Mariah Carey توأميها (فتاة وصبي) في اليوم الذي يُناسب ذكرى عيد زواجها الثالث من زوجها الممثل Nick Cannon، في 30 نيسان 2011، فكانت الفرحة فرحتين، حيث وضعت الفتاة قبل لحظات من وضع الصبي.

وهناك نجمات تأخّرن كثيراً في إنجابهنّ، على الرغم من أنّ حصيلة انتظارهنّ كانت توائم، كما هو الحال مع المغنية والممثلة العالمية Jennifer Lopez التي كانت متزوجة من الممثلMarc Anthony، منذ عام 2004، إذ رزقت بتوأمين (فتاة وصبي) في عام 2011، أي بعد 7 سنوات من زواجها، لتصبح أكثر الأمهات أناقة في عمرها.

أما الثنائي الشهير Angelina Jolie وBrad Pitt فلم يكتفيا بأربعة أولاد، بل قرّرا الإنجاب، وكانت النتيجة زيادة أطفالهما إلى 6، بعدما رُزقا في عام 2008 بتوأمين (فتاة وصبي) كانا آخر العنقود، علماً أن ثلاثة من أطفالهما هم بالتبنّي من عائلات أفريقية، فيما خضعت الممثلة إلى عملية قيصرية أجرتها لوضع طفليها التوأمين.

أمّا نجمات أخرى فقد لجأنَ إلى التلقيح الاصطناعي للحصول على ولد، وكانت النتيجة الحصول على اثنين معاً، كما هو حال Julia Roberts وCeline Dion.

فـRoberts الممثلة الحاصلة على عدّة جوائز أوسكار، والمتزوجة من المصوّر Danny Moder، كانت أجرت عملية تلقيح اصطناعي في المختبر في عام 2004، ثمّ أنجبت توأمين (صبي وفتاة). لكنها وضعتهما قبل أسابيع من موعد الولادة، وبقيت في الفراش عدّة أيام، قبل أن تعاود الكرّة في عام 2007، حيث ولدت طفلاً آخر.

أما Celine Dion فقد وضعت توأميها الصبيين، قبل موعد الولادة، في 23 تشرين الأول 2010، من زوجها رجل الأعمال ذي الأصول العربية Rene Angelil، الذي أجرى مؤخّراً عملية استئصال ورم خبيث من حلقه.

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