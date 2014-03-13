إحالة 4 مسئولين بقطاع السياحة للمحاكمة لتلاعبهم في تعيين مديري مكاتب سياحية

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة على إحالة 4 مسئولين من قيادات وزارة السياحة والهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة للمحاكمة لقيامهم بالتلاعب في مسابقة تعيين الملحقين و المستشارين السياحيين بالعواصم الاسيوية و الاوروبية و تعيين الراسبين في الإختبارات.

وكشف تقرير الاتهام الذي اشرف عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية تلاعب 4 مسئولين في مسابقة تعيين الملحقين و المستشارين و مديري المكاتب الخارجية و التزوير في رصد نتائج المتسابقين على تلك الوظائف و عرض بيانات غير حقيقية على الوزير، مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين غير المستحقين في وظائف هامة خارج البلاد تضم قائمة المتهمين عمرو عبد الفتاح العزبي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سابقآ و حاليآ وكيل أول وزارة السياحة و ماجدة محمود علي وكيل وزارة السياحة سابقآ و حاليآ بالمعاش و حسن محمد حسن مدير شئون العاملين بهيئة تنشيط السياحة و حنان محمود علي مدير إدارة التدريب بهيئة تنشيط السياحة.

وكشفت تحقيقات وليد هيكل رئيس النيابة بإشراف المستشار ناجي عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الادارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة و سلكوا مسلكآ لا يتفق و الإحترام الواجب للوظيفة و خالفوا القانون و القواعد المالية بأن قام المتهم الأول بعرض مذكرة على وزير السياحة عرضآ غير أمينآ تضمنت بيانات غير حقيقية مما أدى إلى إصدار قرارات وزارية بتعيين بعض المتقدمين لمسابقة الملحقين و المستشارين السياحيين بالخارج و مديري المكاتب الخارجية بدون وجه حق و رغم رسوبهم في الإختبارات.

كما خالف لائحة العاملين بالمكاتب الخارجية بشأن شروط عمل المستشارين و الملحقين السياحيين بالمكاتب الخارجية في المسابقة المعلن عنها لشغل هذه الوظائف.

وتبين أن باقي المتهمين تلاعبوا في رصد نتيجة المتسابقين لشغل وظائف مستشارين و ملحقين سياحيين بالمكاتب الخارجية قالت النيابة أن المتهمين تدخلوا في إختيار المرشحين لهذه الوظائف دون النظر للمعايير الموضوعية حيث أصبحت المعايير الشحصية تلعب دورآ رئيسيآ في الإختيار مما فتح الباب للوساطة و المحسوبية على النحو الثابت بإختيار محمد مدحت عزيز الذي لم يكن ضمن الناجحين في الإختبارات و صدر له قرارآ بالسفر إلى موسكو في وظيفة ملحق سياحي و ذات الأمر حدث مع جيهان حنفي مدير مكتب السويد و محمد علي مساعدآ لمكتب روما و محمد محسن مديرآ لمكتب اسبانيا و محمد يحيى مديرآ لمكتب لندن و ابو المعاطي صالح مديرآ لمكتب الصين.