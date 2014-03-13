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محافظ قنا: نجاح محو أمية 1250 مواطن بالمحافظة

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محافظ قنا: نجاح محو أمية 1250 مواطن بالمحافظة محافظ قنا: نجاح محو أمية 1250 مواطن بالمحافظة

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

صرح عبد الحميد الهجان محافظ قنا أنه تم محو أمية 1250 مواطن بقنا على مستوى نجوع وقرى مراكز المحافظة ضمن المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار بقنا.

وأشار إلى أن المشروع تضمن محو أمية 750 مواطن بمراكز أبو تشت ونجع حمادى وقنا ونقادة وقوص بواقع 150 فى كل مركز ، كما تم محو أمية 100 مواطن بفرشوط و100 بقفط ، بينما بلغ عدد من تم محو أميته بدشنا 200 و 100مواطن بمركز الوقف .

وأضاف أن المحافظة وقعت بروتوكول المشاركة المجتمعية مع الجهات والمؤسسات الحكومية لتنفيذ المخطط فى مشروعات محو الأمية بالمحافظة التى تمثل عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية الاجتماعية والبشرية فيما ما يتعلق بالأفراد والأسر والمجتمعات على حد سواء.

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