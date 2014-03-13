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القبض على 2 من إخوان البحيرة بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف‎

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القبض على 2 من إخوان البحيرة بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف‎ القبض على 2 من إخوان البحيرة بتهمة إثارة الشغب والتحريض على العنف‎

أرشيفية

تمكنت قوات الامن بالبحيرة من القبض على 2 من أعضاء جماعة الإخوان بمركز حوش عيسى تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما واحضارهما بتهمة التحريض على التظاهر و أعمال العنف.

كانت حملة امنية مكبرة أشرف عليها اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة و اللواء اشرف عبد القادر مدير ادارة البحث الجنائى وقادها العميد محمد خريصة رئيس المباحث قد قامت بمداهمة عدة أماكن بالمحافظة لتنفيذ قرارات النيابة العامة بضبط و احضار المتهمين بالتحريض على العنف.

تمكنت الحملة من القاء القبض على كلا من ممدوح ع.ح -سن 35- و ياسر م.ع  -سن 38-  المطلوبان من النيابة العامة للتحقيق فى الاتهامات الموجهة اليهما بإثارة الشغب و قطع الطريق و التحريض على العنف.

تم التحفظ على المتهمين ، و ابلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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