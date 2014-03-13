إصابة مجند بطلق ناري في حملة أمنية بفرشوط شمال قنا



> أصيب مجند بطلق ناري بالذراع الأيسر ، أثناء مشاركته في حملة أمنية لمطاردة سيارة بدون لوحات بها مجموعة مسلحة عاجلت قوات الامن بإطلاق النيران وفرت هاربة على الطريق الصحراوي الغربي بمركز فرشوط.

تلقى اللواء محمد كمال مدير أمن قنا إخطارا من مركز شرطة فرشوط بإصابة إبراهيم مهدى سالم ، 22 سنة ، مجند بقوات الأمن ، بطلق ناري بالذراع الأيسر، أثناء مشاركته في حملة أمنية لتمشيط الطريق الصحراوي الغربي بمركز فرشوط، عقب مطاردتهم سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية، بها مجموعة من المسلحين ، الذين أطلقوا النيران صوب قوات الأمن ، وفروا هاربين ، مما أدى إلى إصابة المجند بطلق ناري بالذراع الأيسر.

تم نقل المصاب إلى مستشفى الشرطة بأسيوط ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.