وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحا معرض الكتاب بدسوق السبت المقبل

يفتتح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ، المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، ويرافقهما أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض دسوق للكتاب بكفر الشيخ ، الذى تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جمعية مصر الحرية ، وذلك ظهر يوم السبت فى الفترة من 15 إلى 25 مارس الحالى ، بحضور شريف الحسينى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، د. محمد مجدى رئيس إقليم شرق الدلتا ، خيرى حمدين مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ ، سعيد أبو راس رئيس جمعية مصر الحرية.

وتشارك فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، دار الكتب ، المركز القومى للترجمة ، صندوق التنمية الثقافية بالإضافة لـ 15 ناشر مصرى .

> يتضمن الحفل إفتتاح معرض الكتاب ، إلقاء كلمات لكل من وزير الثقافة ، محافظ كفر الشيخ ، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، رئيس جمعية مصر الحرية بدسوق ، يعقبها تفقد عرب وعجوة ومجاهد لقصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ .

> الهدف من إقامة هذا المعرض هو توفير الكتاب لكل أبناء كفر الشيخ وبأسعاررمزية تكون فى متناول الجميع لنشر الثقافة والتوعية .

ويشمل البرنامج الثقافى للمعرض أمسيات شعرية وندوات تثقيفية منها رؤية نقدية على تجليات المشهد الإبداعى الأدبى بكفر الشيخ ، إطلاله على حركة الشعر بكفر الشيخ ، العلاقة بين الفن التشكيلى والأدب ، شعر الأطفال بين الأمس واليوم بمشاركة بعض الأدباء منهم سمير المنزلاوى ، أشرف عبد المطلب ، د. محمد يحى عقل ، د. بشير رفعت سعيد ، سعيد شحاته ، ومن الفنانين د. عبد الوهاب عبد المحسن ، محمد كمال ، السيد عبده سليم ومن الشعراء أحمد سويلم ، عبده الزراع ، على الدكرورى ، محمد طلعت الهابط ، جمال مرسى ، سعيد دياب ، سهير متولى .