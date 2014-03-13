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وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحا معرض الكتاب بدسوق السبت المقبل

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وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحا معرض الكتاب بدسوق السبت المقبل وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحا معرض الكتاب بدسوق السبت المقبل

صابر عرب وزير الثقافة

يفتتح الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ، المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ ، ويرافقهما أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب معرض دسوق للكتاب بكفر الشيخ ، الذى تنظمة الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع جمعية الحرية ، وذلك ظهر يوم السبت فى الفترة من 15 إلى 25 مارس الحالى ، بحضور شريف الحسينى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، د. محمد مجدى رئيس إقليم شرق الدلتا ، خيرى حمدين مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ ، سعيد أبو راس رئيس جمعية مصر الحرية.

وتشارك فيه الهيئة العامة للكتاب وبعض قطاعات وزارة الثقافة ممثلة فى المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، دار الكتب ، المركز القومى للترجمة ، صندوق التنمية الثقافية بالإضافة لـ 15 ناشر مصرى .
> يتضمن الحفل إفتتاح معرض الكتاب ، إلقاء كلمات لكل من وزير الثقافة ، محافظ كفر الشيخ ، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب ، رئيس جمعية مصر الحرية بدسوق ، يعقبها تفقد عرب وعجوة ومجاهد لقصر ثقافة دسوق بكفر الشيخ .
> الهدف من إقامة هذا المعرض هو توفير الكتاب لكل أبناء كفر الشيخ وبأسعاررمزية تكون فى متناول الجميع لنشر الثقافة والتوعية .

ويشمل البرنامج الثقافى للمعرض أمسيات شعرية وندوات تثقيفية منها رؤية نقدية على تجليات المشهد الإبداعى الأدبى بكفر الشيخ ، إطلاله على حركة الشعر بكفر الشيخ ، العلاقة بين الفن التشكيلى والأدب ، شعر الأطفال بين الأمس واليوم بمشاركة بعض الأدباء منهم سمير المنزلاوى ، أشرف عبد المطلب ، د. محمد يحى عقل ، د. بشير رفعت سعيد ، سعيد شحاته ، ومن الفنانين د. عبد الوهاب عبد المحسن ، محمد كمال ، السيد عبده سليم ومن الشعراء أحمد سويلم ، عبده الزراع ، على الدكرورى ، محمد طلعت الهابط ، جمال مرسى ، سعيد دياب ، سهير متولى .

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