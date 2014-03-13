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لجنة لبحث بروتوكول علمي وثقافي بين اليابان وجامعة المنيا

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لجنة لبحث بروتوكول علمي وثقافي بين اليابان وجامعة المنيا لجنة لبحث بروتوكول علمي وثقافي بين اليابان وجامعة المنيا

صورة أرشيفية

استقبل رئيس جامعة المنيا الدكتور محمد أحمد شريف وفد من دولة اليابان يضم الدكتور أكوشوماسايوش  بقسم اللغة العربية والإسلامية بجامعة طوكيو والدكتور حسين زناتيالمشرف العام   علي برنامج الإيجاء بكلية كيتامي للتكنولوجيا (التعليم الإلكتروني) وذلك لمناقشة وضع بروتوكول تعاون علمي وثقافي بين اليابان وجمهورية العربية ممثلة بجامعة المنيا . وأشار رئيس الجامعة أنه تم عقد اجتماع برئاسة  نائب رئيس الجامعة  لشئون الدراسات العليا والبحوث الدكتور جابر زايد بريشة وبحضور عميد كلية دار العلوم الدكتور عبد المنعم السيد  وعميد كلية الألسن الدكتور يحيي طه  و وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا الدكتور سعيد الطواب والأستاذ بكلية التربية ومنسق مشروع الطرق المؤدية للتعليم العاليالدكتورة عزة سلام  والأستاذ بكلية العلوم والمدير التنفيذي لمركز المعلومات الدكتور عصام فرحات  وأستاذ المناهج بكلية التربية الدكتور وائل صلاح السويفي  حيث تم وضع تصور بروتوكول تعاون مشترك يضم العديد من المشروعات من أهمها إنشاء قسماً للغة اليابانية بكلية الألسن .

وفي نهاية الاجتماع تم اختيار الدكتور وائل السويفي منسقاً عاماً بين الطرفين من خلال اللجنة المشكلة من عميد كلية الألسن ووكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والمدير التنفيذي لمركز المعلومات . وفي ختام الإجتماع كرم رئيس الجامعة أعضاء الوفد بأعضاء الوفد بإهدائهم درع الجامعة تقديراً لجهودهم العلمية والثقافية

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