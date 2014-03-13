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الانتهاء من توصيل 1000 وصلة مياه شرب بمدينة نجع حمادي بالتعاون مع اليونيسيف

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الانتهاء من توصيل 1000 وصلة مياه شرب بمدينة نجع حمادي بالتعاون مع اليونيسيف الانتهاء من توصيل 1000 وصلة مياه شرب بمدينة نجع حمادي بالتعاون مع اليونيسيف

في إطار تنفذ مشروع «القرض الدوار» بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، والذي يهدف إلى استكمال وصلات مياه الشرب لمنازل المواطنين محدودي الدخل والأولى بالرعاية بمحافظة قنا صرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف المهندس أشرف أحمد عبد العزيز الصحي بقنا من الإنتهاء من توصيل عدد ( 1000 ) وصلة مياه شرب بمدينة نجع حمادي بكافة وحداتها المحلية .

وأكد رئيس الشركة بأن ذلك يأتي في ضوء إستكمال المراحل السابقة ففي المرحلة الأولي تم توصيل عدد ( 410 ) وصلة مياه بمركز قفـط ، وعدد ( 820 ) وصلة بمركز فرشوط ، كما تم تخصيص ( 500 ) وصلة جديدة لمركز أبوتشت ، عدد ( 800 ) وصلة إضافية لمركز قوص .

وأشارمدير مساعد برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسيف الدكتورايهاب عبد العزيز جبريل أنه تم تخصيص مبلغ 700 ألف جنيه من هيئة اليونيسيف لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، وتبلغ تكلفة الوصلة الواحدة 773 جنيها يتم تسديدها على 36 شهرا بواقع 21 جنيها فى الشهر الواحد في إطار زيادة عدد الأسر المستفيدة من القرض الدوار، والشراكة المجتمعية مع مجالس المدن ، والوحدات المحلية ، والجمعيات الأهلية فى تحديد الأسر المستفيدة .

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