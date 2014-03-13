كيف تقضين العطلة غداً في الرياض؟

بعد أسبوع يملؤه الجهد، أنت بحاجة إلى قضاء يومين من الراحة والاسترخاء، برفقة عائلتك.

"سيدتي نت" يطلعك على أكثر الأماكن تميّزاً في الرياض، والتي تستحق الزيارة في عطلة نهاية الأسبوع:

_ تذوّقي الطعام الياباني، ولا سيّما في مطعم "بنيهانا" العالمي الشهير.هناك، يتمّ انتقاء الأطباق، ثمّ يبادر الطبّاخ إلى إحضار أدوات الطهو إلى الغرفة الخاصّة بكلّ عائلة، حيث يقوم بإعداد الطعام أمامهم، في الوقت الذي يُتيح للعائلة مشاهدة بعض الحركات الاحترافية السريعة والمسلّية، التي يحرص على القيام بها، من أجل إشاعة جوّ من الحيويّة في المكان!

ومن أطباقه المميّزة الشهيّة: الأرز المقلي والسلمون ستيك والحساء والسوشي والسمك والكافيار والروبيان...

- شاركي أطفالك بنشاطات ترفيهيّة ممتعة، من خلال زيارتك مدينة "ستار سيتي"، حيث تتوافر الألعاب الضخمة الخاصّة بهم (كاندي تاون)، فضلاً عن سلسلة من المطاعم العالميّة.

- لا تترددي بملاقاة صديقاتك في مقهى "بول" الفرنسيّ، حيث يمكنك احتساء فنجان من القهوة وتناول الحلوى وتذوّق أجود أنواع الخبز الفرنسيّ، فضلاً عن تبادل أطراف الأحاديث ضمن جلسة مريحة.

- خصّصي في المساء وقتاً لزوجك ولك في فندق "نارسيس" NARCISSUS، الذي افتتح أخيراً، تزيّنه التصاميم المعماريّة الفخمة والديكورات الأنيقة، حيث يمكنك أن تتمتعي بليلة هادئة وراقية في أجواء حالمة، بفضل ما يقدّمه إليك من خدمات.وكذلك يمكنك الاستمتاع بمشاهدة كواليس المطبخ بعينيكِ، من خلال الجلسات الخاصّة في قاعات الطعام، حيث تتعانق أمواج المحيط الهادئ وسحر الشرق الآسيوي من خلال الأطباق الشرقية والغربية المنتقاة على أيدي أمهر الطبّاخين العالميين.

- لا تغفلي عن ممارسة الأنشطة المختلفة والالتقاء بأفراد عائلتك في متنزه "الملك عبدالله"، الذي يعتبر من أكبر الأماكن الطبيعية، نظراً إلى المسطّحات الخضراء والبحيرات والحدائق وممرات المشاة ومناطق ألعاب الأطفال ومبنى المناسبات والمطعم و"الكافتيريا"، ممّا يجعل منه متنفّساً نموذجيّاً لجميع أفراد العائلة.كما يحتوي على بحيرة رئيسة تمتدّ على مساحة تزيد عن 13 ألف متر مربّع ومناطق لألعاب الأطفال وحديقة استكشافية تحتضن عدداً كبيراً من الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى بحيرة اصطناعية ونوافير ذات أشكال جماليّة متنوّعة وجلسات مخصّصة للعائلات.

- تمتعي بالنشاطات بصحبة صديقتك في مركز "تان شوكولاتة"، حيث يمكنكما شرب القهوة بأنواعها، ومن ضمنها القهوة العربية مع التحليّة أو العصائر، في جلسات هادئة وديكورات عصرية.ويضمّ "تان شوكولاتة" كلّ ما يتعلق بالمرأة العصرية تحت سقف واحد، بدءاً من الصالون المتكامل على يد خبيرات التجميل المتخصّصات في العناية بالشعر، إلى الـ"كافيه" المميّز الذي يوفّر لضيوفك جواً من الاسترخاء والأجواء الساحرة الكلاسيكية، والـ"سبا" الذي يشمل الحمّام المغربي و"المسّاج"، والقسم الخاص بالبشرة الذي يتميّز بأعلى مستوى من الدقّة والأجهزة الحديثة.

شاهدي أيضاً:

3 وجهات سياحيّة لاستقبال الربيع