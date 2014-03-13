تعرّفي إلى أصول التعامل مع الحامل

تتطلّب الحامل عناية خاصّة، لكونها تتعرّض إلى تغييرات هرمونية تجعلها في حالة صحيّة غير معتادة، ممّا يُرتّب على المحيطين بها مراعاة بعض الأمور، التي تطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر، من أجل التعامل معها بطريقة لبقة، تُراعي وضعها الخاصّ:

- باركي لها، إذا أعلنت خبر حملها. ويمكنك الاطمئنان إلى وضعها الصحيّ وسلامة جنينها.

- احرصي على إعطاء الأولوية لها للجلوس في الأماكن العامّة، وفي صالونات التجميل مثلاً.

- امتنعي عن التدخين نهائياً في حضورها، حتى لو لم تطلب ذلك؛ فالتدخين يؤثر سلباً في سلامة حملها.

- اعرضي عليها المساعدة، إذا كانت تحمل أغراضاً ثقيلة، فالشعور بالآخر يُعدّ من أهم القواعد التي يرتكز عليها علم "الإتيكيت".

- تجنبي وضع العطر ذي الرائحة القوية، في أثناء زيارتك إياها، فإحساسها بالروائح يكون أقوى من إحساس المرأة العادية.

- لا يجب أن تُرهَق في أماكن العمل، ممّا يستدعي عدم تكليف صاحبة العمل لها بأمور جسدية ترهقها.

ومن جهة أخرى، إذا كنت حاملاً، يجب أن:

- تكوني صادقة في شعورك، وأن تمتنعي عن استغلال ظروف حملك كعذر يُبرّر عدم قيامك بالأعمال التي تُطلب منك.

- تحرصي على أن لا يتمحور حديثك عن الحمل، إذا كنت برفقة صديقاتك غير المتزوّجات أو اللواتي لم يختبرن شعور الأمومة بعد. يمكنك الحديث عن وضعك، إذا سُئلت فقط.

شاهدي أيضاً:

"للبوفيه" أصول حافظي عليها...