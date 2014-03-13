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النجمات يخترن الأزرق لأفخم المناسبات

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النجمات يخترن الأزرق لأفخم المناسبات النجمات يخترن الأزرق لأفخم المناسبات

عندما نقول إن إطلالات النجمات على السجادة الحمراء هي فرصة للتعرف أكثر على الموضة الرائجة، وتشكّل مصدر إيحاء لخياراتنا، لا نكون قد بالغنا بالقول. فمنذ أن أطلت النجمة لوبيتا نيونغو Lupita Nyong’o بفستانها الأزرق الطويل في سهرة الأوسكار، تركت تأثيراً كبيراً في نفوس من شاهدها. فهذا الفستان، من تصميم "برادا" Prada، حصد إعجاب الكثيرين، وتصدّر لونه لائحة الألوان المختارة لهذا الموسم، بعد أن سجّلت الملابس الزرقاء نسبة مبيعات عالية على مواقع التسوّق عبر الانترنت. وكأن اللون الأزرق كان غائباً عن خيال السيدات، وسرعان ما عاد إليها مع ظهور لوبيتا على السجادة الحمراء.
ومع التأكيد على أن الدرجة التي اختارتها لوبيتا كانت رائعة ومناسبة لها، فهناك الكثير من التدرجات التي يحملها اللون الأزرق والتي يمكن أن تكون خياراً جميلاً لإطلالاتك.
إليك أبرز النجمات اللواتي زينّ إطلالاتهن بتدرجات الأزرق من فاتحها إلى داكنها، استوحي منها الإطلالة التي تحلمين بها.

 

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