الإمارات توقع اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي مع كوسوفو

وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في العاصمة الكوسوفية بريشتينا الليلة الماضية ومعالي أنور خوجا وزير خارجية جمهورية كوسوفو..اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال خدمات النقل الجوي.

كما اتفق الجانبان خلال اللقاء على فتح سفارة لدولة إلامارات في بريشتينا وسفارة لجمهورية كوسوفو في أبوظبي، إضافة إلى تنظيم منتدى لرجال الأعمال في أبوظبي يبحث فرص الاستثمار في كوسوفو.

وناقش سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي أنور خوجا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين..بجانب بحث آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.