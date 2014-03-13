عمدة مدينة بريزرن الكوسوفية يمنح عبدالله بن زايد لقب «المواطن الفخري»

منح عمدة مدينة بريزرن الكوسوفية رمضان مويا، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية لقب " المواطن الفخري لمدينة بريزرن " الكوسوفية.

جاء ذلك خلال حضور سموه والوفد المرافق الليلة الماضية عشاء عمل أقامه معالي بهجت باسولي النائب الأول لرئيس الوزراء وذلك بحضور معالي أنور خوجا وزير خارجية جمهورية كوسوفو.

ووجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع معالي انور خوجا الشكر إلى عمدة مدينة بريزرن على التكريم الذي حظي به سموه.

وأعرب عن سعادته بتطور العلاقة بين دولة الإمارات وكوسوفو وثقته في أن لقاءاته المثمرة في كوسوفو ستسهم في تعزيز تلك العلاقة الطيبة، مؤكدا أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز وتقوية روابطها مع كوسوفو.

ولفت سموه الى سعي الإمارات و كوسوفو إلى توقيع مزيد من الاتفاقيات الهامة خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الإمارات تعد من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية كوسوفو خلال عام 2008 كما أسهمت في حشد إعتراف الدول الأخرى بها.. مشيرا سموه الى أن دولة الإمارات تدعم حصول جمهورية كوسوفو على عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عن تطلعه وطموحه الى مزيد من التعاون في المجالات كافة والاستمرار في تعزيز العلاقات مع كوسوفو بشكل أكبر.