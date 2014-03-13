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استمرار توقف العمل بشركة ” كليوبترا ” السويس لليوم الثاني‎

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استمرار توقف العمل بشركة ” كليوبترا ” السويس لليوم الثاني‎ استمرار توقف العمل بشركة ” كليوبترا ” السويس لليوم الثاني‎

سيراميك كليوبترا

واصل عمال شركة كليوبترا بالسويس توقفهم عن العمل لليوم الثاني موضحين فشل مفاوضاتهم التى كانت مساء أمس مع قيادة الجيش الثالث وانتهاء الاجتماع بدون التوصل إلى حل وأستمرار توقف العمل .

قال العمال أن مسئولي الجيش الثالث طالبوا بعودة العمل من أجل انجاح مفاوضتهم مع محمد أبو العنين مالك الشركة وهو ما رفضه العمال وطالبوا بصرف مستحقاتهم والاتفاق على كافة حقوقهم المالية وعمل جدولة لها ثم عودة العمل .

كان أعضاء النقابه الجديده للشركة عقدوا أول أمس لقاء مع محمد ابوالعينين مالك الشركة أمس للتفاوض ، موضحين أن مالك الشركة عرض عليهم صرف 50 جنية بدل مخاطر و5 ايام كل 3 شهور وهو ما رفضه العمال .

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