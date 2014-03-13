أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهم أقرص مخدرة بشبرا الخيمة‎

ضبطت أجهزة الامن بالقليوبية محمد . أ .م. م وشهرته حماده فهمى -30 سنة- عاطل والمحبوس بسجن بنها العمومى على ذمة القضيه رقم 15117 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2009 ” مخدرات ” ، وبحوزته 23 قرص مخدر ومبلغ مالى قدرة 50 جنيه ، وأسامة .ص .غ -36 سنة- عاطل والمحبوس بسجن قسم ثان شبرا الخيمة على ذمة القضيه رقم 3735 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وبحوزته 23 قرص مخدر.

وبمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للأقراص المخدره المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها بين أوساط المتهمين المحبوسين.

أعيد قيد المحاضر بأرقام5384/221 ، 5383/220 جنايات قسم اول شبرا الخيمة لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة العامة.