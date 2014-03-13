القبض علي 3 أشخاص قاموا بسرقة المواشي من حظيرة فى قليوب

القي اهالي مدينة قليوب بالاشتراك مع ضباط المباحث القبض على تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص لسرقة المواشى ، فتم القبض على 3 منهم، بينما فر الاخرين وتمكنا من الهرب

> تم اخطار مدير الامن القليوبية اللواء محمود يسري بالواقعة ، وعلي الفور تبين مدير المباحث للواء عرفة حمزة ورئيس المباحث العميد أسامة عايش أن الأهالى قاموا بضبط كل من ماجد .ج . ت 24 سنة سائق ، ومحمد . أ . م 28 سنة جزار ، ومرزوق . ع .ع 48 سنة مزارع وبحوزتهم السيارة رقم 7519 ق ع أ ربع نقل ماركة شيفروليه حمراء اللون قيادة الأول ودراجة نارية بدون لوحات معدنية حال شروعهم فى سرقة المواشى الخاصة بالمدعو “محمود عبد ربه محمود موسى 52 سنة” مزارع وشقيقه محمد عبد ربه .

وبسؤال محمود عبدربه قرر أنه أثناء توجهه إلى أرضه الزراعية الكائنة بذات المنطقة شاهد سيارة ربع نقل حمراء اللون ويستقلها عدد ثلاثة أشخاص، وعدد 2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية يستقلهما شخصان، ويقومون بمحاولة فتح باب الحظيرة الخاصة به وشقيقه فقام بالصياح ، فتجمع الأهالى وتمكنوا من ضبط ثلاثة أشخاص والسيارة ودراجة نارية وتمكن اثنان منهم من الهرب مستقلين الدراجة النارية الثانية وبحوزة أحدهما سلاح نارى

وجاري تطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامى وتحديد المتهمين الهاربين وضبطهما فتحرر عن ذلك المحضر رقم 2309 جنح قسم قليوب لسنة 2014 ، وجار العرض على النيابة للتحقيق