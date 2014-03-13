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ضبط هارب من سجن الفيوم بقنا‎

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ضبط هارب من سجن الفيوم بقنا‎ ضبط هارب من سجن الفيوم بقنا‎

أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث مركز أبوتشت بقنا من ضبط هارب من سجن الفيوم عقب ثورة 25 يناير من عام 2011 بمدينة أبوتشت.

تلقى اللواء محمد كمال ندير امن قنا اخطارا من العقيد احمد فجر رئيس فرع البحث الجنائي بالواقعة.

كانت قوة أمنية بقيادة الرائد خالد حجازي رئيس المباحث ومعاونة التقيب احمد الهتيمى معاون المباحث من ضبط شخص يدعى محمد جمال -25 سنة- لا يعمل مقيم بقرية الكرنك غرب مدينة أبوتشت شمال قنا الهارب من سجن الفيوم فى أعقاب أحداث الشغب والفوضى بعد ثورة 25 يناير فى القضية المسجلة برقم 20593 لسنة 2005 جنايات حلوان والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما لحمله سلاح ابيض وبطاقة مزورة.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لترحيله الى سجن الفيوم ، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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