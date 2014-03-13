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الإعدام لـ15 متهمًا بينهم نائب بالبرلمان في اليمن

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الإعدام لـ15 متهمًا بينهم نائب بالبرلمان في اليمن الإعدام لـ15 متهمًا بينهم نائب بالبرلمان في اليمن

قضت محكمة يمنية، أمس الأربعاء، بإعدام 15 متهمًا بينهم عضو في البرلمان أدينوا بجريمة قتل مسؤول محلي في مدينة تعز والهجوم على مقر حكومي، بينما برأت أربعة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” أن منطوق الحكم الصادر عن محكمة شرق تعز الابتدائية برئاسة القاضي نشوان أحمد عبدالعزيز المجاهد قضى بالإعدام لـ”15″متهماً أدينوا بجريمة قتل مدير عام مديرية خدير أحمد منصور الشوافي والاعتداء على المجمع الحكومي بمديرية خدير في مارس 2009.

ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام عضو البرلمان أحمد عباس البرطي وثلاثة من عائلته، بالإضافة إلى آخرين كما جاء بسكاي نيوز عربية.

كما قضى الحكم بالحجز على جميع ممتلكات المتهمين الفارين من وجه العدالة، بالإضافة إلى دفع مبلغ 25 مليون ريال كتعويضات وخسائر لأولياء الدم.

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