أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ضبط خلية إرهابية تستهدف المنشآت الشرطية في قنا

Google+ Print
ضبط خلية إرهابية تستهدف المنشآت الشرطية في قنا ضبط خلية إرهابية تستهدف المنشآت الشرطية في قنا

 

صورة أرشيفية

تمكنت مديرية أمن قنا بالتعاون بين إدارة البحث الجنائى والأمن الوطني من تحديد عناصر خلية إرهابية ينتمون لجماعة الإخوان، لقيامهم باستهداف سيارات الشرطة والضباط ووضع جسم غريب أحدث صوت دوى انفجار بجوار محكمة قنا، ورصد بعض المنشآت الشرطية لاستهدافها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط احمد . م . م ” 34 سنة عامل بشركة ابن سيناء للادوية ومقيم الجبلاو مركز قنا، احمد . م . ا ” 15 سنة طالب ومقيم الشئون ، هاشم . م . ف ” 30 سنة مدرس ومقيم جزيرة دندرة ، إسلام . س . م ” 18 سنة طالب ومقيم جزيرة دندرة ، والمطلوب القبض عليهم لانضمامهما لجماعة  ارهابية ، احمد . ر . ح ” و شهرتة ” بسيبس ” 17 سنة طالب ومقيم البياضية ، محمد . ا . ش ” وشهرته ” لوفى ” 14 سنة طالب ومقيم حوض 10 ، والمطلوب القبض عليهم لاشتراكهم فى تنظيم مظاهرات بدون إخطار الجهات المعنية .

وتمكنت الحملة من ضبط بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي المدون عليها بعض التكليفات وطرق تصنيع القنابل ومحدثات الصوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم بعض العمليات العدائية بمدينة قنا والتخطيط لاحداث بعض العمليات الأخرى لخلق حالة من عدم الاستقرار الأمنى بالمحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا