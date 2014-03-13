ضبط خلية إرهابية تستهدف المنشآت الشرطية في قنا

تمكنت مديرية أمن قنا بالتعاون بين إدارة البحث الجنائى والأمن الوطني من تحديد عناصر خلية إرهابية ينتمون لجماعة الإخوان، لقيامهم باستهداف سيارات الشرطة والضباط ووضع جسم غريب أحدث صوت دوى انفجار بجوار محكمة قنا، ورصد بعض المنشآت الشرطية لاستهدافها .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط احمد . م . م ” 34 سنة عامل بشركة ابن سيناء للادوية ومقيم الجبلاو مركز قنا، احمد . م . ا ” 15 سنة طالب ومقيم الشئون ، هاشم . م . ف ” 30 سنة مدرس ومقيم جزيرة دندرة ، إسلام . س . م ” 18 سنة طالب ومقيم جزيرة دندرة ، والمطلوب القبض عليهم لانضمامهما لجماعة ارهابية ، احمد . ر . ح ” و شهرتة ” بسيبس ” 17 سنة طالب ومقيم البياضية ، محمد . ا . ش ” وشهرته ” لوفى ” 14 سنة طالب ومقيم حوض 10 ، والمطلوب القبض عليهم لاشتراكهم فى تنظيم مظاهرات بدون إخطار الجهات المعنية .

وتمكنت الحملة من ضبط بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلي المدون عليها بعض التكليفات وطرق تصنيع القنابل ومحدثات الصوت، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم بعض العمليات العدائية بمدينة قنا والتخطيط لاحداث بعض العمليات الأخرى لخلق حالة من عدم الاستقرار الأمنى بالمحافظة .