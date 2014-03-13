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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار “مانهاتن” بنيويورك إلى 4 أشخاص

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ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار “مانهاتن” بنيويورك إلى 4 أشخاص ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار “مانهاتن” بنيويورك إلى 4 أشخاص

ارشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا انفجار الغاز الذي أدى الأربعاء 12 مارس الى انهيار مبنيين في حي هارلم بمنطقة مانهاتن، الى 4 قتلى و63 مصابا، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 9 مفقودين بحسب ما أفادت وكالة “روسيا اليوم” .

وترجح السلطات المحلية أن يكون سبب الانفجار الذي أدى الى اندلاع حريق دمر مبنيين من 5 طوابق، هو تسرّب الغاز، إذ اتصل بعض السكان بشركة “كون إديسون” التي تزود المنطقة بالغاز، وأبلغوها قبل 15 دقيقة من وقوع الانفجار بوجود رائحة غاز قوية.

هذا وقد يرتفع عدد ضحايا الانفجار، إذ سبق أن ذكر رجال الإطفاء أن اثنين من الناجين أصيبا بجروح خطيرة، بينما تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض من مكان انهيار البنايتين، بحثا عن المفقودين.

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