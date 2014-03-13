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رابطة الطيارين تتضامن مع “النقابة” ضد “أبو عيطة” وتطالب بالقضاء علي الفساد

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رابطة الطيارين تتضامن مع “النقابة” ضد “أبو عيطة” وتطالب بالقضاء علي الفساد رابطة الطيارين تتضامن مع “النقابة” ضد “أبو عيطة” وتطالب بالقضاء علي الفساد

أبو عيطة

أكدت رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية في بيان لها اليوم تضامنها الكامل مع نقابة الطيارين في ردها علي مزاعم كمال ابو عيطة وزير القوي العاملة السابق حول تجاوز رواتب الطيارين الحد الاقصي للاجور خلال لقائه باحدي الفضائيات , قال البيان ان الرابطة والنقابة يداُ واحدة وعلي قلب رجل واحد للعمل علي تحقيق مصلحة جموع الطيارين.

وأشار البيان إلى أن الرابطة والطيارين يؤيدون الموقف المشرف للكابتن طيار اشرف عبد الباقي نقيب الطيارين في الرد علي ما يتعرض له الطيارين من هجوم غير مبرر من جانب البعض الذي لا يعي طبيعة عمل الطيار وما يتعرض له من ضغوط كثيرة وتحمله مسئولية ارواح المئات من الركاب , اوضح البيان ان الطيارين يتعرضون لكثير من المشاكل الادارية والتنظيمية في مختلف قطاعات الشركة والوزارة وانهم سوف يقوموا بفتح كل هذه الملفات.

ونوهت الرابطة في بيانها ان الطيارين هم الفئة الوحيدة التي لم تقم باعتصام او اضراب بعد الثورة من منطلق الحس الوطني والوقوف الي جانب الشركة الوطنية خلال المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد , طالب البيان بتفعيل اللوائح المقدمة لزيادة المرتبات التي قدمتها الرابطة للشركة والمساواة برواتب الشركات العاملة في المنطقة والتي تساهم للطيران بـأكثر من 50% منها وكذلك اصلاح منظومة الطيران المدني والذي يبدأ بالقضاء علي الفساد وتطهير الشركة من بعض العناصر التي تعمل للمصالح الشخصية فقط بعيداً عن الصالح العام.

واختتم البيان ان الطيارين هم اساس منظومة الطيران وهم متمسكون بالشركة الوطنية رغم الاغراءات التي تقدمها بعض الشركات العالمية والعربية للكثير منهم .

 

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