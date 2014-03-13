الدكتور المزروع: دراسة وزارة الصحة سلطت الضوء بشكل واضح على أهم المشاكل الصحية المطلوب التصدي لها

أكد أمين عام مجلس الخدمات الصحية الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، على أهمية النتائج والمعلومات الذي تضمنها المسح الوطني للمعلومات الصحية في المملكة والذي جاءت ضمن دراسة بحثية قامت بها وزارة الصحة بالتعاون مع معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن الأمريكية، وقال: إن هذه الدراسة البحثية التي نفذتها وزارة الصحة على عينة من المجتمع السعودي من كافة المناطق بينت أن السمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم والكولسترول إضافة للتدخين من أهم عوامل الخطورة التي تؤثر على زيادة المصابين من أفراد المجتمع السعودي، وأهمية نتائج هذه الدراسة في أنها سلطت الضوء بشكل جلي وواضح على أبعاد وحجم مشكلة صحية لا بد من التصدي لها بعدة طرق ووسائل منها الوقاية من هذه الأمراض وكذلك التشخيص السليم لها قبل تفاقمها وتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية المطلوبة للمرضى المصابين.

وأضاف أننا في هذا السياق يجب أن لا ننسى الدور التوعوي والإرشادي وتنمية ثقافة المجتمع، لأن هذه الأمراض يمكن الوقاية منها باتباع طرق صحية وحياة سليمة بعيدة عن الكسل والخمول، وبتناول الغذاء الصحي بعيدا عن الوجبات السريعة غير الصحية.

وشدد الدكتور المزروع، أنه لا بد من الاستفادة من نتائج هذه الدراسة المسحية من كافة القطاعات الصحية ومن مختلف مقدمي الخدمة الصحية لأنها تعطي تقييم حديث للوضع الصحي الراهن، وتبيّن الوضع الصحي للمجتمع السعودي.