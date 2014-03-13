هيئة الهلال الأحمر السعودي تشارك في ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر للقياديات

شاركت الإدارة العامة للأقسام النسائية بهيئة الهلال الأحمر السعودي في المؤتمر الدولي السابع عشر للقياديات الذي عقد على مدار اليومين الماضيين في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس، وقد شهد ختام المؤتمر مشاركة ضيوف شرف المؤتمر الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي - رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" والدكتورة منيرة المزروع مدير عام الإدارة العامة للأقسام النسائية، ومشاركة واسعة من الشخصيات التنفيذية الإقليمية والعالمية من نخبة القياديات، ورائدات الأعمال والكوادر النسائية التنفيذية من المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال والمؤسسات الإقليمية والعالمية.

ومن مبدأ ترسيخ مشاركة المرأة في القيادة والتنفيذ شارك فريق متكامل من القياديات الإعلامية على مستوى الخليج حيث شاركت سمية الجبرتي رئيس تحرير صحيفة "سعودي غازيت" المملكة العربية السعودية ( قطاع الإعلام )، ونادين الدوجان رئيس قسم الإعلام والتوعية بالإدارة العامة للأقسام النسائية بهيئة الهلال الأحمر السعودي.

وقالت الدكتورة منيرة المزروع أن المشاركة في مثل هذه الفعليات والمؤتمرات ترسخ الدور التي تنتهجه الهيئة في دعم المرأة السعودية من خلال المراكز القيادية، وأكد أن المشاركة في مؤتمر القياديات الدولي السابع يعطي الفرصة لنا أن نتكسب الكثير من المعرفة الخبرة ممن سبقونا في هذا المجال وإعطاء ممن هن أقل منا مزيداً من الخبرة والتدريب من خلال عقد الحوارات وجلسات النقاش المفتوح، وأوضحت المرزوع أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بالإهتمام بالعنصر النسائي في الهيئة وإعطاء المزيد من الثقة في العمل الإدارة القيادي جعلنا نعمل بمنظومة نسائية متطورة من خلال التدريب والتعليم والمشاركة في مثل هذه الفعاليات والمؤتمرات.

في ختام فعاليات المؤتمر الدولي السابع عشر للقياديات قام معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بتكريم القياديات الفائزات بجائزة الشرق الأوسط للتميز الرابعة عشر للقياديات والتي تقام سنوياً تقديراً لأفضل الإنجازات القيادية في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس من كل عام، وقد كرم المعهد هذا العام سعادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي - بجائزة الشرق الأوسط للتميز في مجال الاستثمار وتطوير الأعمال.

حيث تأتي الجائزة إيماناً من المعهد بأهمية تكريم أفضل الإنجازات والمبادرات وترسيخ الأسس، المباديء القيادية وممارسات التميز في كافة المجالات وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات والمؤسسات ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية.