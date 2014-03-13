مدير جامعة تبوك تفقد كلية حقل وأعلن فتح فرع الطلاب مطلع العام المقبل

تفقد الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي مدير جامعة تبوك أول من أمس الكلية الجامعية بمحافظة حقل ودشن عدداً من مرافقها الحيوية، وأعلن أن فرع الطلاب سيبدأ العمل به في مطلع العام المقبل. ودشن الدكتور عبدالعزيز عدداً من مرافق الكلية من أبرزها مصلى الكلية والمكتبة والعيادة الطبية وغرفة خدمة الطالب وغرفة التواصل إضافة إلى المعمل الافتراضي ومعامل الفيزياء والحاسوب ومقصف الكلية. كما تفقد معاليه سير العمل بالسنة التحضيرية وافتتح المعرض العلمي. واستمع الى عرض عن استراتيجية تفعيل الشؤون الأكاديمية التي تتبناها وكالة الجامعة للفروع قدمه وكيل الجامعة للفروع الدكتور ضيف الله حمرون، لينتقل بعد ذلك إلى مبني إدارة الكلية حيث التقى العاملين في الإدارة واستمع إلى شرح عما تقدمه إدارة الكلية من متابعة لكافة الأمور المتعلقة بالعملية الأكاديمية.

وألقى الدكتور حمود بن عايد العنزي عميد الكلية كلمة ترحيبية بمعالي مدير الجامعة قال فيها: "إن هذه الكلية التي تُعد واحدةً من ثمارِ جامعةِ تبوكَ الموقرة قد أخذتْ بأسبابِ النماء والتطوير لتكونَ رسالتُها العلميةُ على الطريقِ الذي ارتضيتموه لكلياتِ الجامعة بما يتناسبُ وجذورَنا العربيةً والإسلامية وما يتعايشُ مع العصرِ الذي يتسارعُ بتقدمِه وعلومِه التي يتفيأ إنسانُ هذا البلد من ثمارِها ما يُوافقُ مبادئَ دينِه السمحةِ ولا يخلُّ بعاداتِه الحميدة وتقاليدِه الحسنة، وهذا ما يدخل في باب المنفعة وتحقيق أفضلِ سُبلِ الحياة للناس."

واستطرد قائلاً : "إن هذا الجيلَ من طالباتنا أمانةٌ في أعناقنا، وسنقومُ على رعايتِهن خيرَ رعاية، وسنبذلُ قصارى جهدِنا في التدريس والتعلّم حتى يأتي الثمرَ وَفْقَ ما ترغبون، وسنمضي قُدُماّ لصناعةِ المستقبل الأجملِ لكليتنا النابتةِ على كفِّ وطننا الكريم."

والتقى الدكتور العنزي خلال زيارته، أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من خلال الدائرة التلفزيونية حيث أكد على أن إدارة الجامعة لن تألو جهداً في تقديم الإمكانات التي ترفع من سوية طالباتنا للوصول بهن إلى مراكز متقدمة في الجانب الأكاديمي وفي مختلف التخصصات العلمية وبما يعود بالنفع والفائدة على وطننا الحبيب. وكانت وكيلة الكلية ألقت كلمة ترحيبية بمعالي مدير جامعة تبوك تطرقت خلالها إلى الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية.

واختتم الدكتور العنزي زيارته بتفقد سير العمل بمنشآت الكلية الدائمة والمقامة على ارض المحافظة.