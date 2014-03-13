قافلة مساعدات تضم 81 شاحنة إلى اللاجئين السوريين في الأردن

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود -حفظه الله-، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية المشرف على الحملة السعودية لنصرة الأشقاء السوريين، وصلت إلى الأراضي الأردنية أمس، قافلة الجسر ال 13 للحملة.

وكان في استقبال القافلة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ومدير مكتب الحملة في الأردن ومندوبون عن هيئة الإغاثة الأردنية والمنظمات الدولية المعنية بتقديم العون للاجئين السوريين. وعبر الدكتور الصالح في تصريحات للصحافيين عن تقديره لجهود المساهمين في تسهيل دخول الجسر الإنساني الإغاثي إلى الأردن من الجهات الرسمية الأردنية والمدنية.

وأكد حرص المملكة العربية السعودية على تقديم المزيد من المساعدات للاجئين السوريين، تجسيداً لنهجها في هذا المجال. وقال: "إن هذه المساعدات تعبر عن التضامن والتكافل والتراحم الذي يبديه الشعب السعودي لأشقائهم السوريين"، منوهاً بعمق العلاقات التي تربط المملكة مع الأردن، واصفاً إياها بالتاريخية التي تحظى بدعم واهتمام وحرص قيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين.

وأوضح مدير مكتب الحملة في الأردن سعد السويد أن الجسر يضم 81 شاحنة تشتمل على سلال غذائية تكفي 10 آلاف أسرة، إضافة إلى الأرز والقمح والتمور وبطانيات وألعاب أطفال. وقال: "الحملة ستعمل على توزيعها وفق توجيهات القيادة وحسب البرامج المعدة التي وضعت للأشقاء السوريين المتوزعين في أنحاء كثيرة من الأردن، مع الحرص على وصول المساعدات إليهم بشكل متساو وبما يحقق لهم العيش الآمن".