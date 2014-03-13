السفير الفرنسي: 12600 طالب يتعلمون الفرنسية في أكثر من 30 مدرسة وجامعة بالمملكة

الرياض - عبدالعزيز العنبر ، تصوير - عبداللطيف الحمدان

تحتفل المنظمة الدولية الفرانكوفونية يوم الاثنين القادم الموافق 20/03/2014م بذكرى تأسيسها الرابعة والأربعون بإقامة الأسبوع الدولي للفرانكوفونية واللغة الفرنسية والذي تستمر فعالياته لغاية الأول من أبريل القادم بسفارات وممثليات الدول الفرانكوفونية في المملكة.

وبهذه المناسبة نظمت السفارة الفرنسية بالرياض مساء أمس الاول مؤتمرا صحفيا بفندق العنود نوفوتيل في الرياض للتعريف بالحدث، بحضور سفير فرنسا برتران بزانسنو، وسفير لبنان السيد عبدالستار عيسى، وسفير جيبوتي السيد ضياء الدين سعيد، وسفير سويسرا بيتر رينهاردت، ونائب رئيس البعثة النمساوية جيورج بوستسنجر، ومديرة قسم العلاقات بالسفارة الكاميرونية اينا دجينابو، إضافة لحضور ممثل عن السفارة الكندية.

وقال السفير الفرنسي لدى المملكة أن الفلسفة التي قامت عليها المنظمة الفرانكوفونية وضع اللغة الفرنسية في خدمة التضامن والتنمية والتقارب بين الشعوب والحوار بين الحضارات، بدأت بتوقيع معاهدة في عام 1970م ثم في عام 1998م تم تأسيس وكالة حكومية للفرانكوفونية تم تحويلها في عام 2005م إلى المنظمة الدولية للفرانكوفونية، والتي تضم في عضويتها 77 دولة عضوا و20 دولة مراقبا، منهم 25 دولة تملك ممثليات في الرياض، إضافة لوجود أكثر من 900 مليون شخص يتكلمون باللغة الفرنسية حول العالم.

وأوضح السفير الفرنسي برتران بزانسنو أن تعليم اللغة الفرنسية في المملكة العربية السعودية يشهد نموا كبيرا، فهناك 4 مدارس فرنسية في الرياض وجدة والخبر والجبيل تضم أكثر من 3200 تلميذ، وعدد من المعاهد الفرنسية الموجودة في الثلاث مدن الكبرى في السعودية والتي تستضيف أكثر من 2700 طالب، إضافة لوجود 3 جامعات بها قسم لتعليم اللغة الفرنسية في كليات الترجمة، و4 جامعات تعلم اللغة الفرنسية اختيارياً، مما يعني أكثر 1500 طالب جامعي، و20 مدرسة دولية أجنبية بها برامج باللغة الفرنسية جزئياً أو كلياً وهذا ما يمثل 5000 تلميذ، مما يعكس أهمية اللغة الفرنسية في المملكة.

إلى ذلك، قال السفير اللبناني السيد عبدالستار عيسى إن الفرانكوفونية تعني للبنان نمط حياة، وتعكس العلاقات التاريخية الموجودة بين لبنان وفرنسا، فالفرانكوفونية بما تعكسه من تنوع ثقافي واحترام ثقافات الآخر، يعكس مفهوم لبنان لما عرف عن بلد الأرز من انفتاح ثقافي وتقبل واحترام للآخر، مشيراً إلى وجود جزء كبير من اللبنانيين الدارسين أو الساكنين في فرنسا، رغم أن فرنسا لا تعد بلد الهجرة الأول المفضل لدى اللبنانيين، وإلى وجود جامعة فرنسية تعتبر من أعرق الجامعات بلبنان وأقدمها، وهي جامعة القديس يوسف، التي تحتوي ما لا يقل عن 7000 طالب، تمنح شهادات معترف بها ومعادلة لدى الجامعات الفرنسية.

وعبر سفير جيبوتي السيد ضياء الدين سعيد عن سعادته بمشاركة بلاده في فعاليات الأسبوع الدولي للفرانكوفونية واللغة الفرنسية، وموجهاً شكره إلى حكومة المملكة العربية السعودية التي أتاحت تطوير الثقافة الفرنسية بالمملكة، وهذا عائد إلى التعاون الهام بين المملكة وفرنسا.

كما تحدث السفير السويسري وممثل السفارة الكندية ونائب رئيس البعثة النمساوية ومديرة قسم العلاقات بالسفارة الكاميرونية عن أهمية الفرانكوفونية بالنسبة إلى بلدانهم، وتطرق المتحدثون إلى الدور المتنامي الذي تلعبه اللغة الفرنسة والفرانكوفونية، وعن البرامج الثقافية المتنوعة التي ستقيمها سفاراتهم احتفالاً بمناسبة الأسبوع الدولي للفرانكوفونية واللغة الفرنسية.