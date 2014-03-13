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“الأورمان” تبني منزل لأسرة مكونة 25 فرد بينهم 5 مكفوفين في سوهاج

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“الأورمان” تبني منزل لأسرة مكونة 25 فرد بينهم 5 مكفوفين في سوهاج “الأورمان” تبني منزل لأسرة مكونة 25 فرد بينهم 5 مكفوفين في سوهاج

صورة لأفراد الأسرة

استجابت جمعية “الأورمان” لاستغاثة أسرة أحمد أحمد محمد العافي -70 عام- وأسرته التي يزيد عددها عن 25 فرد من بينهم 5 مكفوفين في منزل غير أدمى حتى ان حياتهم تحولت لمأساة لا يستطيع إن يتحملها أحد في ظل الظروف الصحية التي يعيشون فيها الأمر الذي جعل اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الاورمان يوافق على بناء منزل جديد على مساحة الأرض التي تبرع بها أهل الخير لهذه الأسرة وسيتم تنفيذ البناء اعتبار من الأسبوع القادم بعد موافقة الجهات الإدارية ، صرح بذلك احمد إبراهيم مدير مكتب الاورمان بسوهاج .

وأضاف إبراهيم بان مأساة هذه الأسرة تعتبر هي الأصعب على مستوى الجمهورية لظروفهم الصحية والاجتماعية بسب فقدانهم للبصر وأطفالهم وعدم قدرتهم على توفير قوت يومهم.

يذكر إن جمعية “الأورمان” تعتبر المؤسسة الوحيدة التي استجابت لاستغاثة هذه الأسرة البائسة والعمل على إنهاء ماساتهم حيث تحتاج هذه الأسرة لأثاث حيث لا يوجد سوى بطاطين قامت “الأورمان” بتسليمها للأسرة ويفترشون الأرض بعض الحصر المتهالكة وقدم هاني احمد -28 سنة- من أفراد الأسرة وهو كفيف الشكر لجمعية “الأورمان” بسوهاج .

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