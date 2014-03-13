ضبط تمثال آثري بحوزة فنان تشكيلي في قليوب‎

تمكن النقيب على متولى الضابط بإداره تأمين الطرق والمنافذ بمديرية امن القليوبية والمعين خدمه تأمين القطاع الرابع بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى وبصحبته القوه المرافقه له من ضبط المدعو كمال. ا .ع -29 سنة- فنان تشكيلى اثناء توقف المذكور بالسياره قيادته رقم 6815 د ن ط ملاكى ماركه شيفروليه بالطريق امام قرية ميت حلفا – دائرة قسم قليوب بدعوى شعوره بالإرهاق وضبط بحوزته تمثال نحاسى على شكل شخص جالس يشتبه ان يكون أثرياً و2 زجاجه بيره.

قرر المتهم بعد مواجهته بالتهم ان التمثال المضبوط ليس اثرياً وقام بتصنيعه وحيازته لزجاجتى البيره بقصد التعاطى ، فتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 ادارى قسم قليوب لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة.