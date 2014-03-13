أمن القليوبية يضبط صاحب شركة لعدم عرضه المستلزمات الطبية بفواتير

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، مصطفى .ع . م.ا، 38 سنة، صاحب شركة التيسير لبيع المستلزمات الطبية خلف مستشفى الجامعة ببنها لحيازته وعرضه للبيع مستلزمات طبية بدون فواتير او مستندات تدل على مصدرها .

وتم ضبط : 500 بكرة شاش طبي عرض 5 سم انتاج شركه نيوتراست ؛ 170 بكرة شاش طبى عرض 10 سم إنتاج شركه نيوتراست ؛ 30 بكرة شاش طبى عرض 5 سم انتاج شركة النور ؛ 15 بكرة شاش طبى عرض 10 سم انتاج شركه البدوى ؛ 1440 بكرة شاش طبى عرض 7 سم انتاج شركه مصر للغزل والنسيج ؛ 380 بكرة شاش طبى عرض 5 سم انتاج شركه مصر للغزل والنسيج ؛ 90 بكرة شاش طبى عرض 7 سم انتاج شركه GAUZE ؛ 25 بكرة شاش طبى عرض 5 سم انتاج شركه GAUZE ؛ 35 بكرة شاش طبى عرض 7 سم انتاج شركه AVCNIFA ؛ 40 بكرة شاش طبى عرض 10 سم انتاج شركة الحياة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3922 جنح قسم بنها لسنة 2014 وجارى العرض النيابة للتحقيق .