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صحيفة سعودية : الربيع العربي أخذ ليببا إلى المجهول

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صحيفة سعودية : الربيع العربي أخذ ليببا إلى المجهول صحيفة سعودية : الربيع العربي أخذ ليببا إلى المجهول

صحيفة عكاظ

قالت صحيفة “عكاظ” إن تقلب الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، أحبط روح الأمل التي انبعثت مع انطلاق الثورة الليبية وسقوط نظام القذافي الذي جثا على صدور الليبيين لعدة عقود وأن آخر هذه الإحباطات حجب الثقة عن علي زيدان”.

وأضافت في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان “ليبيا التجربة الهشة” أن مسألة حجب الثقة جاءت بعد تزايد الانتقادات ضد أداء حكومته وتنامي معارضته التي بلغت حد خطفه قبل شهرين وهو على رأس العمل كرئيس وزراء مؤقت، واستمر الحال منذ حينه من سيئ إلى أسوأ إلى أن تفجرت الأوضاع أمس الأول بخروجه من المشهد السياسي، بل من كل البلاد.

ورأت أن هذا الوضع المتردي في ليبيا يحتاج إلى مراجعة سياسية واقعية، مشيرة إلى من أبرز أسباب هشاشة الوضع هو أن الميلشيات المسلحة المنتشرة في البلاد باتت فوق القانون وتستولي على صادرات النفط في الموانئ الشرقية، وهو ما عكس تدني الوضع الاقتصادي في البلاد وارتفاع معدلات البطالة.

وتابعت “هذه التراكمات وغياب هيبة الدولة جعلت الليبيين أكثر سخطا على مفرزات هذه الثورة، وعزز هذا السخط الخلافات غير المبررة حول صياغة الدستور ولجانه والجدل حول وجوب تعيين أو انتخاب الأعضاء وقالت في ختام تعليقها “أن ما يسمى بالربيع العربي أخذ ليبيا إلى المجهول..فلن يكون خروج زيدان حلا بقدر ما هو فصل جديد من استمرار فوضى الربيع المزعوم”.

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