رئيس مياه سوهاج يتفقد القرى المتضررة من مياه الأمطار بقرى ساقلتة وطهطا

تفقد اللواء المهندس محمود محمد نافع، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، العمل بقرى مركز ساقلتة التي تعرضت لأمطار غزيرة حيث تم الدفع بأكثر من 10 سيارات كسح مياه بقرية الرياينة الحاجر والقرى المجاورة لها والتي تقع في مخر السيول حيث تراكمت بالقرية كميات كبيرة من المياه بالشوارع ومنازل المواطنين.

كما تفقد رئيس شركة المياه، مدينة وقرى مركز طهطا التي تعرضت للسيول واطمئن على عمل سيارات الكسح بالشوارع لإزالة المياه المتراكمة وانه تم فتح مطابق الصرف الصحي بشوارع المدينة لسرعة التخلص من المياه التي تعيق حركة المواطنين ،كما تم الدفع بعدد من فرق التسليك والمعدات اللازمة للتأكد من عدم انسداد خطوط الصرف الصحي.

وأكد نافع ،أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة لإزالة المياه بالأماكن المتضررة في كافة أنحاء المحافظة لتخطى تلك الأزمة.