لجنة طارئة من "البيئة" و"الزراعة" لبحث مشاكل بحيرة المنزلة مع 3 محافظين

قال الدكتور أحمد أبوالسعود، الأمين العام لجهاز شئون البيئة، إنه سيعقد اليوم الخمبس لجنة طارئة من البيئة والزراعة مع محافظى الدقهلية وبورسعيد ودمياط، لبحث مشاكل بحيرة المنزلة، وإيجاد حلول لتنمية البحيرة وتحسين البيئة بها .

وأشار أبوالسعود، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن اﻻجتماع مع المحافظين الثلاثة سيكون فى محافظة الدقهلية بالمنصورة، لحصر مشكلات الصرف الصناعى للمنشآت الصناعية المخالفة، ضمن الحصر الكامل للمصانع المخالفة على مستوى الجمهورية .

الجدير بالذكر أنه كانت لجنة من وزارة الرى والبيئة قامت بحصر المنشآت المخالفة فى المنطقة الصناعية بقويسنا، والتى وصل عددها إلى 44 مصنعا، تم إغلاق 4 منهم فى حضور وزراء البيئة والتنمية المحلية والرى .