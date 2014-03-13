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اليوم.. وقفة لطلاب "آداب حلوان" للتضامن مع معتصمة تطالب بالتعيين

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اليوم.. وقفة لطلاب "آداب حلوان" للتضامن مع معتصمة تطالب بالتعيين اليوم.. وقفة لطلاب "آداب حلوان" للتضامن مع معتصمة تطالب بالتعيين

ينظم العشرات من طلاب كلية الآداب جامعة حلوان وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، تضامنا مع وفاء محمد الخريجة التى اعتصمت بديوان وزارة التعليم العالى.

وذكرت وفاء لـ"اليوم السابع" أن وقفة اليوم تضم طلابًا بمختلف التيارات السياسية، لإعلان تضامنهم معى فى حقى للتعيين الذى تأخر منذ عام 2012، بسبب ظلم واضطهاد دكتورة بالقسم، على حد قولها.

وأشارت إلى أنه على الرغم من تبرئتى من قضية السب والقذف التى رفعت ضدى إلا أن مجلس الكلية تعنت فى تعيينى وعندما فشلت كل السبل قررت الاعتصام والإضراب عن الطعام فى ديوان وزارة التعليم العالى.

جدير بالذكر، أن اجتماعا مغلقا عقد بين الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى ووفاء مساء الأربعاء، الذى تعهد بإنهاء المشكلة نهائيا الأحد القادم.

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