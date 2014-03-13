قيادى سلفى لـلشيخ محمد عبد المقصود: أشعلتموها ناراً وهربتم خارج البلاد

انتقد الشيخ "أبو أسلم" القيادى السلفى، فتوى الشيخ محمد عبد المقصود بجواز حرق سيارات الشرطة ومداهمة منازل ضباط الشرطة.

وقال "أبو أسلم"، فى تصريحات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "الشيخ محمد عبد المقصود على قناة رابعة منذ قليل يقول: يجوز حرق سيارات وبيوت ضباط الشرطة، وهذا لردعهم، وهو من السلمية".

وأضاف: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.. اللهم إنّا نبرأ إليك من هذا، كما نبرأ إليك من قتل أى أحد بغير حق، أو حرق سيارته أو ممتلكاته بغير حق".

ووجه "أبو أسلم"، رسالة إلى الشيخ عبد المقصود قائلاً: "أشعلتموها ناراً، حتى مات الشباب، ثم اختفيتم وتخفيتم حتى هربتم خارج البلاد، ثم أنتم الآن تزيدونها اشتعالاً واحتراقاً".