أشرف عبد الباقي يداعب الصحافيين في احتفال مسلسله

احتفل الممثل أشرف عبد الباقي ببدء تصوير مسلسله الاجتماعي الكوميدي الجديد "أنا وبابا وماما"، الذي يعود به إلى الدراما الرمضانية، بعد أن تقرر عرض المسلسل خلال شهر رمضان المقبل، في حين لم تتحدّد نهائياً القنوات التي ستقوم بشراء العمل.

وتشارك عبد الباقي في بطولة العمل الممثلة المصرية نشوى مصطفى. والعمل من تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج مايكل بيوح. ويقول عبد الباقي عن العمل إنه يتطرّق إلى المشاكل الأسرية التي نتعرّض لها في سنة 2014 بشكل كوميدي، ويُقدّم الكثير من النصائح إلى الأسر المصرية لإرشادها إلى كيفية التعامل مع تلك المشكلات.

وأشار عبد الباقي إلى أن عروض مسرحية "تياترو مصر" مستمرّة، وأن لا تعارض بينها وبين مواعيد التصوير، ولا حتى مع برنامج "مصر البيت الكبير"، مشدّداً على أنّه حريص على التنسيق الجيّد ما بين أعماله، في حين أكّد أنّ المميّز لم يأتِ بعد في برنامج "مصر البيت الكبير"، مضيفاً أن هناك العديد من المفاجآت التي سيشهدها البرنامج في الفترة القريبة.

أمّا الفنانة نشوى مصطفى فأكدت أنها سعيدة بالعمل مع الفنان عبد الباقي، برغم أنه تسبّب في زيادة وزنها 5 كيلوغرامات، نظراً إلى السندويتشات التي يحضرها معه، والتي تتضمّن في كلّ واحدة منها الحلاوة والقشطة والمربّى والموز والعسل. وأشارت نشوى إلى أنّ كواليس العمل مليئة بالمواقف الكوميدية.

كما شارك عبد الباقي الصحافيين والإعلاميين في تقطيع قالب الحلوى احتفالاً بالعمل، حيث حرص على توجيه الشكر إليهم لحضور الحفل وتحمّل بعض المواقف الطريفة منه، لدرجة أنّه وضع في فم أحد الصحافيين قطعة من الحلوى.

وبعد انتهاء الاحتفال، استأنف عبد الباقي تصوير مشاهده في العمل.

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