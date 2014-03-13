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تعرض دورية أمن لإطلاق نار في القطيف.. ولا إصابات

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تعرض دورية أمن لإطلاق نار في القطيف.. ولا إصابات تعرض دورية أمن لإطلاق نار في القطيف.. ولا إصابات

    صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة الثانية عشرة والنصف من ليلة أمس الثلاثاء، وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بمهامها في طريق أحد بمحافظة القطيف، تعرضت لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول ما نتج عنه إصابة المركبة الأمنية بعدة طلقات نارية أدت إلى انحرافها وارتطامها بحاجز اسمنتي في الاتجاه المعاكس من الطريق.

ولم ينتج عن ذلك ولله الحمد أي إصابات بين رجال الأمن أو أحد من مستخدمي الطريق.

وقد باشرت شرطة محافظة القطيف إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحري عن هوية المتورطين فيها للقبض عليهم.

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