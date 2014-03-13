أخبار عاجلة

محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الرفاعي: المملكة ليس لها ارتباط أو علاقة بأي جهة في العراق

Google+ Print
الرفاعي: المملكة ليس لها ارتباط أو علاقة بأي جهة في العراق الرفاعي: المملكة ليس لها ارتباط أو علاقة بأي جهة في العراق

    شدد الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية ما أقدم عليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من كيل الاتهامات جزافا إلى المملكة يعكس مدى تخبط السياسة العشوائية غير الممنهجة التي لا تخدم العراق وأهله، مبينا في تصريح ل"الرياض" أن المالكي سلك طريق إحالة الأخطاء على رقاب الآخرين فهو يعلم يقينا بأن المملكة لا تتدخل في شؤون الغير.

وأضاف بأن هذه الممارسات التي يسير عليها المالكي تأتي لإخراج العراق من محيطه العربي وجعله تابعا من توابع القيادة الإيرانية في قم وطهران فالمالكي يعلم بأن المليشيات المسلحة التي عاثت في أرض العراق فسادا فقتلت وهجرت وحرقت الأرض ومن عليها تجهر بتابعيتهم لولاية الفقية بإيران فهل يستطيع المالكي أن يقول ان إيران تتدخل بالشأن العراقي.

وأفاد بأن العراقية تمثل ثلة من الموظفين الصغار الذين تديرهم الإدارة الإيرانية موضحا بأنه من باب أنه مفتي الديار العراقية والشخص الأول عند السنة في العراق يؤكد بأن ليس لها ارتباط أو علاقة في دعمها لأي جهة كانت في العراق مضيفا "والله لم أرَ أي مساعدة من السعودية في أي فترة كانت". وثمن الشيخ رافع دور المملكة في مكافحة الإرهاب وإعلانها الأخير بتصنيف الجماعات والأحزاب الإرهابية وتجريمها لكل شخص يقاتل في الخارج مشيرا بأن المملكة تتجه لها أفئدة المسلمين وهي التي تحتضن الحرمين الشريفين وتخدمهما وتدافع عن قضايا المسلمين في المحافل الدولية وأنها سباقة في جمع شمل المسلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار