الرفاعي: المملكة ليس لها ارتباط أو علاقة بأي جهة في العراق

شدد الشيخ رافع الرفاعي مفتي الديار العراقية ما أقدم عليه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من كيل الاتهامات جزافا إلى المملكة يعكس مدى تخبط السياسة العشوائية غير الممنهجة التي لا تخدم العراق وأهله، مبينا في تصريح ل"الرياض" أن المالكي سلك طريق إحالة الأخطاء على رقاب الآخرين فهو يعلم يقينا بأن المملكة لا تتدخل في شؤون الغير.

وأضاف بأن هذه الممارسات التي يسير عليها المالكي تأتي لإخراج العراق من محيطه العربي وجعله تابعا من توابع القيادة الإيرانية في قم وطهران فالمالكي يعلم بأن المليشيات المسلحة التي عاثت في أرض العراق فسادا فقتلت وهجرت وحرقت الأرض ومن عليها تجهر بتابعيتهم لولاية الفقية بإيران فهل يستطيع المالكي أن يقول ان إيران تتدخل بالشأن العراقي.

وأفاد بأن الحكومة العراقية تمثل ثلة من الموظفين الصغار الذين تديرهم الإدارة الإيرانية موضحا بأنه من باب أنه مفتي الديار العراقية والشخص الأول عند السنة في العراق يؤكد بأن السعودية ليس لها ارتباط أو علاقة في دعمها لأي جهة كانت في العراق مضيفا "والله لم أرَ أي مساعدة من السعودية في أي فترة كانت". وثمن الشيخ رافع دور المملكة في مكافحة الإرهاب وإعلانها الأخير بتصنيف الجماعات والأحزاب الإرهابية وتجريمها لكل شخص يقاتل في الخارج مشيرا بأن المملكة تتجه لها أفئدة المسلمين وهي التي تحتضن الحرمين الشريفين وتخدمهما وتدافع عن قضايا المسلمين في المحافل الدولية وأنها سباقة في جمع شمل المسلمين.