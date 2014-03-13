أمير الرياض يتفقد عدداً من مراكز سدير ويلتقي بالأهالي

سدير - خالد النصار، إبراهيم المزروع، تصوير ـ سعود المنقور

ضمن زيارات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض التفقدية لعدد من المحافظات والمراكز التابعة لإمارة منطقة الرياض. قام الامير خالد بن بندر صباح أمس بزيارات الى سدير ومراكزها حيث زار سموه مركز عشيرة سدير وكان في استقباله محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله آل سعود ورئيس مركز عشيرة سدير زابن العجمي وعدد من أعيان وأهالي عشيرة. وبعد استراحة قصيرة فى مقر الحفل استمع إلى مطالب الأهالي، وغادر مقر الحفل بمثل ما استقبل به. ثم توجه سموه إلى مركز خطامة سدير وكان فى استقباله رئيس مركز خطامة سدير عبدالرحمن المغامس وعدد من أعيان وأهالي مركز الخطامة، وبعد استراحة قصيرة في مقر الاحتفالات بالخطامة ألقى الدكتور أحمد المغامس كلمة الأهالي رحب فيها بسموه ونائبه. ثم ألقى الشاعر حمد المغامس قصيدة ترحيبية بعد ذلك غادر الحفل، ثم توجه سموه إلى مركز عودة سدير وكان في استقباله في مكان الحفل بقصر "جماز "للاحتفالات بالعودة رئيس المركز محمد بن منور العتيبي وعدد من أعيان وأهالي العودة. وبعد استراحة قصيرة في مقر الحفل قدمت خلاله دروع من الأهالي ثم توجه سموه إلى القرية التراثية بالعودة تجول فيها وشاهد آثارها وزار بعض بيوت الأهالي القديمة واستمع إلى شرح مفصل عن تاريخها ثم غادر سموه ونائبة عودة سدير بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.

سموه دشن مركز النهضة الصحي بحوطة سدير وزار الشيخ عبدالكريم المنقور

ثم توجه لمركز العطار بسدير وكان في استقباله رئيس مركز العطار "عبدالمجيد السيف" وعدد من أهالي وأعيان مركز العطار وبعد استراحة قصيرة في مقر الحفل استمع إلى مطالب الأهالي المرحبين بسموه، بعد ذلك توجه سموه إلى مركز حوطة سدير. وكان في استقباله رئيس مركز حوطة سدير "فهد الزكرى" ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وعدد من أهالي واعيان حوطة سدير، ودشن سموه مركز النهضة الصحي بحوطة سدير حيث استمع إلى شرح مفصل من مسؤول العلاقات العامة بالمستشفى مشعل الغانم.

وبعد استراحة قصيرة في مقر الحفل أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم ثم ألقى رئيس المركز "فهد الزكري "نيابة عن أهالي حوطة سدير كلمة رحب فيها بسموه ونائبه شاكرهم على هذه الزيارة التي تأتي في ظل توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين. بعد ذلك قدم رئيس شرطة الرياض اللواء سعود الهلال درعاً تذكارياً لسموه ولنائبه نيابة عن رجال الأمن بشرطة حوطة سدير ثم قدم براعم نادي الحي بحوطة سدير لوحة ترحيبية بسموه بعد ذلك شارك سموه الاهالي العرضة السعودية ثم غادر موقع الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم، ثم توجه سموه ونائبه لمنزل الشيخ عبدالكريم المنقور وكان في استقباله أبناء آسرة المنقور. مرحبين بسموه وشكروه على هذه الزيارة، بعد ذلك توجه سموه إلى مركز روضة سدير وكان فى استقباله رئيس مركز الروضة "خالد بن عبدالله الماضي" واعيان وأهالي روضة سدير.

وبعد استراحة قصيرة في مقر الحفل الذي أقيم بمركز التنمية بروضة سدير حيث أقيم حفل خطابي بدأ بالقرآن الكريم ثم كلمة أهالي روضة سدير ألقاها نيابة عنهم "أحمد محمد الموسى ورحب فيها بسموه ونائبه شاكرهم على الزيارة. ثم ألقى الشاعر محمد الفارس قصيدة ترحيبيه. ثم دشن سموه مشروع قاعة عبدالعزيز الشويعر للاحتفالات والمؤتمرات, كما دشن المركز الحضاري في الروضة وأديت العرضة السعودية التي شاركهم سموه ونائبة فيها. بعد ذلك قدم رئيس وأهالي روضة سدير لوحات تذكارية هدية لسموه ولنائبه بهذه المناسبة. كما قدم رئيس البلدية ورئيس المجلس المحلى هدية تذكارية بعد ذلك دشن سموه مقر مركز روضة سدير الجديد.

من جهة اخرى قام صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله نائب أمير منطقة الرياض لزيارة لمدينة جلاجل يرافقه سمو محافظ المجمعة الامير عبدالرحمن بن عبدالله.

وكان في استقبالهم المهندس عبدالله بن علي السويد رئيس مركز جلاجل وأعيان وأهالي جلاجل يتقدمهم رجل الاعمال الوجيه الشيخ عبدالعزيز بن علي الشويعر وبعد ان أخذ سموه الكريم والوفد المرافق له مكانه بالحفل بدأ الحفل الخطابي بكلمة رئيس المركز المهندس عبدالله السويد الذي رحب بمقدم سمو الكريم والوفد المرافق لمدينة جلاجل، وأضاف اننا فخورون بهذه الزيارة التي لاشك انها نابعة من حرص سموكم الكريم على تفقد احتياجات المواطنين وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله، ثم قصيدة للشاعر ناصر السعيد وقصيدة اخرى لرئيس مركز المعشبة بسدير أحمد بن سعد السريع.

وفي ختام الحفل قام سمو محافظ المجمعة ورئيس مركز جلاجل والشيخ الشويعر بتقديم الهدايا المقدمة من مركز وأهالي جلاجل للأمير الرياض وسمو نائبه، ثم تناول الجميع طعام الغداء المعد بهذه المناسبة.