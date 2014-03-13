محمد بن راشد: الدولة لا تدخر جهداً في دعم الشباب

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات لا تدخر جهداً في سبيل دعم وتعزيز الشباب وتمكينهم من المشاركة في بناء وطنهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للقيام بهذه المهمة بأفضل صورة ممكنة.

جاء ذلك خلال زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، مقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

مشاريع «براند دبي»

واطلع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال الزيارة من منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على المشاريع والمبادرات الجديدة للمكتب ومنها مشاريع "براند دبي" التي تساهم في إبراز الطابع المتفرد للإمارة وانجازاتها في شتى المجالات، وبالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، حيث أعرب سموه عن ارتياحه لما شاهده من أفكار مبتكرة يتم تنفيذها على مدار العام.

وطالب سموه فريق المكتب بضرورة مواكبة التطور السريع الحاصل في دبي والعالم، وقال سموه مخاطباً أعضاء فريق المكتب: "عليكم دائماً السعي لتوسيع مدارككم بالإطلاع على أحدث التقنيات والأساليب الإعلامية... والمبادرة لتطبيقها بما يتواءم مع احتياجاتنا وبيئتنا المحلية.... واستقاء الخبرات وتعلّم الدروس من تجارب الآخرين والوقوف على أفضل الممارسات في هذا المجال حتى تصلوا إلى أعلى درجات الكفاءة".

وأثنى سموه على حرص المكتب الإعلامي على التطوير الدائم وقال: "اعتز بفريقي الإعلامي... وأتمنى لكم كل التوفيق في رسالتكم... وأنتظر منكم المزيد من الأفكار المبدعة... ومستوى تميّز أعلى في عملكم لكي نصل ببلادنا إلى المركز الأول عالمياً ".

ودعا سموه أعضاء الفريق إلى إطلاق العنان لعقولهم وأفكارهم وإلى تبنّي أساليب التفكير المُبدِع للتوصل إلى حلول جديدة تساهم في تعزيز رسالة المكتب وتواكب التطور الهائل الذي ينتظر دبي خلال المرحلة المقبلة وتتزايد معه حدود التوقعات إلى مستويات غير مسبوقة، لتثبت دبي للعالم جدارتها بالريادة.

التطوير الذاتي

وشدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد كذلك على أهمية التطوير الذاتي كي يكون المرء على قدر ما تحيطه به الحياة من تحولات وتغيرات أسوة بالطبيعة التي هي دائما في حالة تجدد وتغير في مختلف أشكالها وقوالبها بما يؤكد استمرارها وقال سموه: "إن السماء تغيّر سحابها... والأنهار تغيّر مياهها... والإنسان بدوره يجب أن يكون مواكباً لسنّة الحياة في التغيير... ولكن من المهم أن يكون دائماً إلى الأفضل والأحسن والأرقى".

وأشاد سموه بدور الكادر الوطني الشاب في المكتب الإعلامي، مؤكداً حرصه الدائم على التحاور مع أبناء وبنات الوطن من الشباب ضمن مختلف القطاعات وفي كافة الدوائر والمؤسسات الوطنية، والاستماع إلى أفكارهم واقتراحاتهم نحو مزيد من التحديث والتطوير، لما يمتاز به طرحهم من ثقة في النفس وإقبال جريء على المستقبل وتشوّق للانجاز وإثبات الذات، منوهاً سموه بأن دولة الإمارات لاتدخر جهداً في سبيل دعم وتعزيز الشباب وتمكينهم من المشاركة في بناء وطنهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة للقيام بهذه المهمة بأفضل صورة ممكنة.

تقدير

وقد اُلتقطت لسموه صورة تذكارية مع موظفي وموظفات المكتب الإعلامي لحكومة دبي في لفتة تقدير كريمة من سموه، حيث أكد العاملون في المكتب عظيم سعادتهم وعميق شكرهم وخالص امتنانهم لسموه، مؤكدين التزامهم بالتوجيهات السامية، وتمسكهم بأرقى المعايير المهنية التي تضمن وفاءهم بواجباتهم تجاه الوطن على النحو الأمثل.

كما خصّ صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي طاقم التصوير والتحرير المسؤول عن تغطية الأخبار والأنشطة الخاصة بسموه وكذلك المتعلّقة بسمو ولي العهد، بصورة تذكارية تقديراً لما يقدمونه من جهد.

طالب فريق المكتب بمواكبة التطور السريع الحاصل في دبي والعالم

اعتزّ بفريقي الإعلامي وأنتظر منه أفكاراً مُبدِعة تواكب طموحاتنا

سموه للفريق: عليكم الاطلاع على أحدث التقنيات والأساليب الإعلامية

شدد على أهمية التطوير الذاتي ليكون المرء على قدر ما تحيطه به الحياة من تحولات

أشاد بدور الكادر الوطني وأكد مسؤوليته في مسيرة البناء