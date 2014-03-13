محمد بن راشد يدشن «وولدورف أستوريا ـ دبي بالم جميرا»

دشن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، فندق وولدورف أستوريا ـ دبي بالم جميرا، المقام على مساحة من أرض الهلال الشرقي في نخلة جميرا، تصل مساحتها إلى مايربو على 550 ألف قدم مربع.

وعقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية للفندق الصرح، التابع لمجموعة الحبتور، شاهد سموه من على شرفة الطابق الخامس المطل على البحر عددا من مرافق الفندق الترفيهية والخدمية، مبديا سموه إعجابه بالإطلالة الخلابة للفندق على بحر نخلة جميرا، التي باتت مجمعا عالميا للفنادق السياحية الفخمة، وهنأ خلف الحبتور على هذا الإنجاز الحضاري السياحي الوطني الرائع.

ثم تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وخلف الحبتور رئيس مجموعة الحبتور، عددا من الأجنحة الفاخرة التي تتميز بإطلالتها ورفاهيتها وأجوائها الراقية.

وعرج سموه خلال جولته في ردهات ومرافق الفندق، الذي يدار من قبل فنادق هيلتون العالمية، والثاني ضمن سلسلة «وولدورف أستوريا» في دولة الإمارات، عرج سموه على المطعم الآسيوي، ومطعم سوشيال، ومطعم «مزرين إنترناشيونال»، الذي يلبي أذواق مختلف جنسيات العالم، بما فيها المطبخ العربي.

واستمع صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكم دبي ومرافقوه إلى شرح من محمد خلف الحبتور، نائب رئيس مجموعة الحبتور، الذي أفاد بأن الفندق، الذي يضاف إلى سلسلة فنادق الحبتور المنتشرة في الدولة، وفي كل من لبنان وهنغاريا، يعد من أفخم فنادق الخمس نجوم، إذ صمم على الطراز الحديث، ممزوجا بالطراز المحلي، الذي يضفي على مبناه المزج بين الحداثة والعراقة المحلية، مضيفا أنه تم استثمار نحو مليار ونصف المليار درهم في الفندق، الذي يتكون من 320 جناحا وغرفة، وهو الفندق الخامس والعشرون من سلسلة فنادق «وولدورف استوريا» المنتشرة حول العالم.

واعتبر محمد الحبتور أن مجموعة الحبتور تسعى من خلال استثماراتها المحلية الى تعزيز اقتصادنا الوطني، وتطوير قطاع السياحة في الدولة، ويأتي إنشاء الفندق استعدادا لاستقبال دبي إكسبو 2020، الذي من المتوقع أن يزوره نحو 25 مليون زائر من المنطقة والعالم.حضر حفل التدشين عدد من الشيوخ والوزراء وكبار الفعاليات الاقتصادية في الدولة.