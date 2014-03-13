خليفة يمنح مدير عام منظمة العمل العربي وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أحمد محمد لقمان مدير عام منظمة العمل العربــية وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، تقديرا لما قدمه من خدمات متميزة للعمل العربي المشترك، والسعي نحو الدمج بـــين آفاق التنمية والاستثمار .

وقام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتسليم الوسام الى أحمد محمد لقمان لدى استقبال سموه له في قصر الرئاسة.

وهنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مدير عام منظمة العمل العربية لحصوله على هذا الوسام الرفيع، مشيدا بدوره في تنسيق الجهود في الشأن العمالي وفي ميدان العمل على المستويين العربي والدولي.

حضر اللقاء معالي صقر بن غباش سعيد غباش وزير العمل و راشد العامري وكيل وزارة شئون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.