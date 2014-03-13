محمد بن راشد ومحمد بن زايد والسيســي يشهدون ختام «زايد - 1»

اختتم أمس التمرين العسكري المشترك "زايد-1" باستخدام الذخيرة الحية بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، الذي يعد الأول من نوعه بين البلدين من حيث حجم الوحدات المشاركة وقوتها وتنوعها.

وشهد ختام التمرين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والمشير عبدالفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في جمهورية مصر العربية والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.

ويهدف التمرين إلى التأكيد على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وتعزيز الروابط العسكرية الثنائية ورفع جاهزية الجيشين وتطوير القدرات وإثراء الخبرات العسكرية لتحقيق التكامل المنشود لمختلف القوات المشاركة في التمرين والعمل على تطبيق كافة الإجراءات وتنفيذ الواجبات المطلوبة بمهارة عالية على أعمال الدفاع والهجوم على النقاط والأهداف الحيوية بما ينعكس على حسن الأداء وتحقيق التفاهم والانسجام في تنفيذ العمليات العسكرية المشتركة بين قواتنا المسلحة والقوات المسلحة المصرية الشقيقة.

كما شهد التمرين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

واستمع الحضور قبل بداية التمرين الختامي إلى إيجاز عن المراحل الثلاث لتنفيذ التمرين حيث تضمنت المرحلة الأولى وصول القوات المصرية إلى أرض الدولة تلتها مرحلة التدريب التخصصي للقوات المشاركة والمرحلة الأخيرة مرحلة تنفيذ بيان عملي.

وشاهد الحضور من على متن إحدى القطع البحرية المشاركة في التمرين البيان العملي النهائي الذي نفذ بالذخيرة الحية بمشاركة طائرات إف 16 الإماراتية والمصرية والميراج 2000 المصرية والميراج 9/2000 الإماراتية وقطع البحرية من القوات البحرية للبلدين ووحدات المدفعية والطيران المشترك وطائرات النقل العمودية والطائرات العمودية الهجومية ووحدات من المشاة البحرية والمشاة الالية وقوات العمليات الخاصة والمظليين لقوات دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

ويأتي التمرين ضمن عدد من التمارين المشتركة في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين الشقيقين.

وعكس التمرين مستوى رفيعا للتنسيق والتكامل في الأداء والأدوار المختلفة للتشكيلات العسكرية المشاركة في التمرين التي أظهرت مهارة عالية المستوى للقوات المنفذة للتمرين في مختلف الوحدات العسكرية البرية والبحرية والجوية والعمليات الخاصة وفرق المظلات.

وعزز التمرين الجاهزية العسكرية والقدرات المتطورة في تنفيذ المهام العسكرية المتعددة على مختلف أصناف الأسلحة الحديثة والتكتيكات والخطط العسكرية التي تدار بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدفاعي المشترك ويساهم بتعزيز الروابط العسكرية ورفع جاهزية الجيشين لمواجهة مختلف التحديات والمخاطر التي تمر بالمنطقة لحفظ أمنها ومنجزاتها وسلامة أراضيها.

وكان التمرين، الذي اشتمل على أحدث نظم التدريب العسكري المتقدم والنظريات القتالية، قد تضمن في مراحله المختلفة مشاركة مختلف الوحدات العسكرية من البلدين على تدريبات متنوعة وتنفيذ مناورات تكتيكية بحرية وجوية لإدارة أعمال قتال مشترك وعدد من المناورات والعمليات المشتركة كالطلعات الجوية عالية المستوى والدقة لأنواع مختلفة من الطائرات العسكرية " ميراج 2000 و إف 16 وطائرة النقل سي 130 ".

واشتملت التمارين البحرية على مشاركة عدد من الفرقاطات التابعة للقوات البحرية المصرية والقطع البحرية لقواتنا المسلحة وسفن الإنزال وكذلك العمليات الخاصة والطيران المشترك للبلدين.

وشهد التمرين أيضا معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة..

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد أحمد البواردي وكيل وزارة الدفاع ومعالي سيف سلطان العرياني الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وفي نهاية التمرين قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والمشير عبدالفتاح السيسي والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز بمصافحة عدد من الضباط وضباط صف والأفراد المشاركين في التمرين من القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، حيث وجهوا لهم التحية على مستوى الأداء العالي الذي ظهر به ختام التمرين بمشاركة مختلف التشكيلات العسكرية في البلدين.

أنور قرقاش: مهنية قواتنا مصدر فخر

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن تمرينات زايد 1 المشتركة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والقوات المسلحة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، ترفع الرأس، معتبراً أن مهنية قواتنا المسلحة مصدر فخر لكل إماراتي.

ورد ذلك في تدوينة لمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر؛ حيث جاء فيها: "تمرينات زايد 1 المشتركة، ترفع الرأس، مهنية قواتنا المسلحة مصدر فخر لكل إماراتي". دبي ـ البيان