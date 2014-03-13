«التربية» تعزز التطوع لدى الطلبة

أفتتح معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم أمس، المعرض الخيري لمدرسة الثاني من ديسمبر في دبي، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قيم التطوع والعمل الخيري في نفوس الطلبة.

وأشاد القطامي بفكرة المعرض وأهدافه، التي تطبق للمرة الأول على مستوى الدولة، مثمناً جهود إدارة المدرسة والمؤسسات المشاركة، التي أسهمت في إنجاح المعرض.

وتفقد معاليه المعرض والقرية التراثية المصاحبة له، واطلع على معروضات الطلبة، وناقش مع عدد منهم فكرة مشاريعهم، وكيفية الاستفادة منها في المستقبل، وأهمية العمل التطوعي في حياتنا، مشيداً معاليه بتفاعل الطلبة مع المعرض، وإدراكهم ووعيهم لأهدفه النبيلة.

شكر

من جانبها توجهت منى أحمد مديرة مدرسة الثاني من ديسمبر بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير التربية والتعليم، لدعمه المستمر للأفكار الجديدة في الميدان التربوي، ولاسيما التي تنمي روح التطوع، والعمل الخيري، لخدمة المجتمع وإشراك الطلبة والطالبات فيها، لغرس مبادئ العطاء في نفوسهم.

وأكدت أن المعرض، ضم مجموعة من المقتنيات المستعملة من أولياء الأمور والطالبات، والمعلمات وأفراد المجتمع المحلي، وتم إعادة بيعها، مرة أخرى بصورة مشرفة، وتخصيص ريعها لصالح التعليم، وتنفيذ مشاريعه التعليمية.