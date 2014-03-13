نائب رئس الدولة يحضر أفراح السبوسي والفلاسي والمهيري

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، حفل الاستقبال الذي أقيم بمركز دبي التجاري العالمي بمناسبة زفاف جمعة سالم سلطان هلال السبوسي إلى كريمة علي غانم خليفة الفلاسي وزفاف محمد سلطان سالم السبوسي إلى كريمة ثاني جمعة بن غليطة المهيري. حضر حفل الاستقبال عدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأبناء القبائل العربية.

كما حضر الحفل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وعدد من الشيوخ وأعيان البلاد وأبناء القبائل العربية.