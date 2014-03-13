قائمة الطلبات المرسلة إلى ولي عهد أبوظبي

أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله ، إنشاء وإحلال وصيانة 602 فيلا سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، بتأمين العيش الكريم والاستقرار الأسري لأبناء الوطن وبدعم ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وفيما يلي أسماء الفئات المستفيدة:

أسماء الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة والشروط وذلك لاتخاذ قرار إنشاء المساكن الخاصة بهم

أبوظبي

فيصل علي المزروقي

دبي

إبراهيم جاسم الجسمي

خالد محمد عبدالرحيم

علي سالم البلوشي

الشارقة

أحمد محمد أحمد

خميس علي الحوسني

طارق علي الحوسني

إبراهيم حسن إسماعيل

أحمد علي سالم

حسين محمد زرعوني

خالد عبدالله الظهوري

سالم محمد أحمد

سلمان عبدالله فرحان

عبدالله صالح محمد

عبدالله مهدي الظهوري

علاء علي سعيد محمد

علي عبدالله سلطان الأجتبي

علي إبراهيم النقبي

فهد عبدالرحيم كرم

محمد سالم عبدالله الكعبي

أحمد عبيد أحمد القحطاني

جاسم عبدالله إبراهيم جاسم

حسين علي غلوم رضا

خالد محمد غلو

سالم محمد سعيد سالم

سيف عبدالله خميس اليماحي

علي راشد الزعابي

إبراهيم عبدالكريم أحمد

إبراهيم محمد علي الدرمكي

إبراهيم محمد آل علي

أحمد إبراهيم عبدالله

أحمد حسن هلال الزعابي

أحمد خميس النقبي

أحمد راشد المطروشي

أحمد سلطان الكتبي

احمد عبدالرحمن الملا

أحمد عبدالله سعيد السعدي

أحمد علي الظهوري

أحمد محمد موسى

اسماعيل إبراهيم الحمادي

اسماعيل تاج البلوشي

إبراهيم أدهم المازمي

إبراهيم موسى المازم

اسماعيل علي عبدالله

أحمد ابراهيم مراد المازمي

أمد حميد القايدي

أحمد سلطان راشد الزعابي

أحمد سند أحمد النقبي

احمد سيف محمد الدرمكي

احمد عبيد النقبي

أحمد علي النقبي

أحمد محمد سعيد النقبي

احمد محمد الحمادي

أمير احمد النقبي

أيمن علي سالم القزاري

باسم علي روباري

بدر موسى أحمد حكيم

جابر إبراهيم عبدالله

جابر محمد آل علي

جاسم أحمد الرئيسي

جاسم رحمه سليمان الظاهري

جاسم سليمان المازمي

جاسم عبدالرحيم جهان كرم البلوشي

جاسم علي الدرمكي

جاسم محمد عبدالله البلوشي

جاسم محمد علي البلوشي

جاسم محمد غلوم

جاسم محمد البلوشي

جاسم محمد موسى

جمال جمعه الجنبي

جمال راشد العقيلي

جمال سالم حليش النقبي

جمال محمد آل علي

جمال محمد النقبي

جمال محمد الظهوري

حامد حمدان السعدي

حسن إبراهيم الحوسني

حسن أحمد حسن

حسن عباس علي

حسن علي سيف آل علي

حسن علي الحوسني

حسن محمد عبدالله آل علي

حسن عبدالله الحمادي

حسين علي الدرمكي

حسين غلوم روباري

حسين محمد علي

حسين مراد البلوشي

حمد خميس النقبي

حمد ناصر علي المازم

حمدان محمد الحمودي

حميد خلفان الشامسي

حميد سلطان السويدي

حميد غلوم درويش

خالد أحمد محمد

خالد أحمد محمد النقبي

خالد جنكي البلوشي

خالد خميس النقبي

خالد سالم خلفان الحمادي

خالد سيد الحاج

خالد عبدالرحمن شهداد

خالد عبدالنبي البلوشي

خالد مبارك محمد

خالد محمد عبدالله الزعابي

خلف جمعه الحوسني

خليفة محمد آل علي

خليفة إبراهيم كرم البلوشي

خليفة جاسم محمد

خليفة عبيد راشد الكندي

خليفة عيسى حسن البلوشي

راشد أحمد عبدالله النقبي

راشد سعيد الكعبي

راشد عبدالله النقبي

راشد عبيد المطروشي

راشد علي عبدالله النقبي

راشد محمد النقبي

راشد محمد سعيد النقبي

راشد مهير علي الكعبي

رستم سلسمان عباس

سالم رحمه سليمان الظهوري

سال محمد الاجنبي

سالم محمد ناصر الكتبي

سالم هارون صديق المازمي

سعد نايل سالم

سعيد خاتم حارب

سعيد راشد الكتبي

سعيد سلطمان عبدالله النقبي

سعيد محمد راشد النقبي

سعيد محمد السويدي

سلطان جمعة الزعابي

سلطان حسن علي الظهوري

سلطان محمد حمود علي اليماحي

سلطان محمد سلطان القايدي

سلمان محمد علي الحمودي

سليمان محمد الرئيسي

سيف إبراهيم سالم أحمد المنصوري

سيف مبارك السويدي

سيف محمد خدوم

صالح أحمد صالح الظهوري

صالح عبدالله البلوشي

صالح محمد البلوشي

صلاح عبدالله المازمي

طاهر عبدالنبي البلوشي

عادل عبيد الحمودي

عادل عثمان محفوظ

عارف علي النقبي

عارف محمد الظاهري

عاصم محمد الهرمودي

عامر عبدالله جعفر

عباس علي قمبر جوهر روباري

عبدالعزيز سيف عباس

عبدالرحمن حسن مراد

عبدالرحمن دروس عبدالله

عبدالرحمن عبدالله خميس

عبدالرحمن عبدالله محمد

عبدالرحمن علي ابراهيم

عبدالرحمن محمد عبدالله

عبدالرحمن محمد عبدالله

عبد الرحيم ابراهيم علي حسين

عبدالرحيم ابراهيم علي حسين

عبدالرحيم عبدالله عبد العزيز

عبدالرحيم علي عبدالرحمن

عبدالسلام عبدالله علي

عبد العزيز احمد حسن اسماعيل

عبدالله ابراهيم حسن

عبدالله احمد علي

عبدالله حسن محمد عبدالله

عبد الله خميس علي عبدالرحمن

عبدالله ذياب علي ذياب

عبدالله راشد احمد حسن

عبدالله راشد علي حارب

عبدالله سالم احمد النضامي

عبدالله سالم راشد

عبدالله سعيد عبدالله

عبدالله شامبيه حسن

عبدالله عباس عبدالله علي

عبدالله عبدالرحمن علي

عبدالله عبد الرحم محمد

عبدالله علي إبراهيم اسماعيل

عبدالله علي عبدالله

عبدالله محمد حسن راشد

عبدالله محمد عبدالله حسن

عبدالله محمد عبدالله صالح

عبيد سعيد سيف راشد آل علي

عبيد صالح سلطان صالح آل علي

عبيد علي سعيد

عصام محمد علي عبيد

عقيل محمد حسن بوكشه

علي رحمه كوهي عبدالرحمن

علي عبدالله محمد عبدالرحيم

علي عبدالرحمن عبد الرحيم عيسى

علي عبدالرحم محمد شريف

علي عبدالله علي عبدالله

علي عبدالله محمد علي

علي عبيد مطر خصوني

علي مبارك سيف

علي محمد سعيد

علي محمد علي

علي نايع سالم محمد

علي أحمد خليفة

علي حسن جلال

علي حسن محمد عبدالله

علي حسن محمد مراد

علي خلف علي خلف

علي سليمان عبدالله

علي عبدالله خميس

علي عبيد علي ذياب

علي محمد سالم احمد

علي موسى عبدالله محمد

عمر عبيد محمد عبيد النقبي

عمر علي خميس على العواني

عمران عبدالله علي الصائغ

عيد سعيد مبارك عبدالله

عيسى سعيد علي عبدالله

غانم محمد غلوم

غيث حسن علي

فرج خميس مبارك فرج

فرحان فرحان سلطان

فهد عبيد ضاحي ثاني

فهد علي قمبر

فهد محمد كوهي عبدالرحمن

فيصل عبيد سيف

فيصل عبيد علي ذياب

فيصل محمد درويش

فيصل محمد عبدالله عثمان

ماجد عبدالله محمد

ماجد علي عبيد سيف المهيري

ماهر عبدالرحمن علي

محمد أحمد جمعةحسن

محمد أحمد محمود حسن

محمد إبراهيم علي ابراهيم

محمد اسماعيل نعمان

محمد حسن محمد بوكشه

محمد حسن محمد عبدالله

محمد حسن محمد مراد

محمد حسن ناصر رجب

محمد حسين خليف إبراهيم

محمد درويش أحمد محمود

محمد راشد احمد خميس

محمد عبدالله احمد علي

محمد راشد علي حارب

محمد سالم راشد سالم

محمد سالم محمد سالم

محمد سعيد راشد احمد

محمد سعيد راشد يليله

محمد سيف سعيد خصوني

محمد عبدالحميد محمد

محمد عبدالكريم احمد

محمد عبدالله عبد الرحيم

محمد عبدالله محمد راشد

محمد عبد الله محمد سالم

محمد عبدالله محمد عبدالله

محمد عبيد سيف مبارك

محمد عتيق مبارك خميس

محمد علي ابراهيم مبارك

محمد علي راشد الصم

محمد علي صاحل علي المراشدة

محمد علي محمد جاسم

محمد علي إبراهيم احمد

محمد علي جعفر احمد

محمد علي زياد عبدالرب

محمد مال الله عبدالله محمد

محمد محمود أحمد غريب

محمد مطر خليفة الشباني

محمد مطر علي مطر الكتبي

محمد موسى إبراهيم

محمد موسى عبدالرحيم

محمد هارون صديق عثمان

محمد يعقوب عبدالرحمن

مراد صالح خدايخش علي

مروان جاسم محمد براهيم

مروان علي سليمان خلفان

مروان محمد موسى

مروان يوسف احمد عبدالله

مطر سالم فارس علي

مشعل ابراهيم صادق

منصور محمد يوسف

موسى أحمد عبدالرحيم

ناصر سرحان محمد هلال

ناصر علي ناصر

نايف عبدالله احمد علي

نبيل محمد حسن

نواف عبدالله يوسف

هاني علي سالم عبدالله

هاني علي عبدالرسول

هشام صالح عبدالله

هيثم عبدالرحيم جهان

هيثم عبدالله سعيد

وليد خميس أحمد

وليد عبدالله محمد

ياسر سعيد محخمد

يعقوب محمد حسن

يوسف احمد عبدالله

يوسف حبيب محمود

يوسف سلطان علي

يوسف عبدالله مراد

يوسف علي عباس طاهر المازمي

يوسف علي جابر علي

يوسف مال الله عبدالله محمد

يوسف محمد عبدالله عبدالله

يوسف محمد علي محمد

يوسف محمود حسن محمود

يعقوب علي يعقوب علي

يوسف يعقوب ابراهيم

يونس شاهين خميس عبدالله

احمد علي محمد علي

عجمان

محمد سليم تاج محمد

حمد عبدالله احمد

حميد عبدالله الشحي

ياسين احمد الحوسني

ابراهيم سعيد الظهوري

عارف خليفة بخيت العليلي

أم القيوين

محمد علي محمد يعقوب

احمد عيسى حديد آل علي

الشيخ عبدالله سعيد

ابراهيم عبدالقادر كوري

ابراهيم محمد الحمادي

جاسم حسن عبدالله

جاسم خميس علي خميس

جاسم علي جاسم حميد

خالد عبدالرحيم يوسف أحمد

خالد عبدالله محمد عيسى

خالد عبدالمجيد عبدالخالق

خميس مبارك سالم مبارك

راشد ابراهيم حميد

سعود سلطان علي محمد

سلطان عبدالله شكر

سيف حسن حميد حسن

سيف سلطان علي

عادل داد محمد ملك

عبدالرحيم إبراهيم عبدالرحيم

عبدالله حسن حيمد العبد

عبد الله عبدالرحمن محمد

عبيد حميد عبيد آل علي

عزام حميد آل علي

عماد محمد آل علي

عمر لال محمد صاحب داد

عمر يوسف ابراهيم محمد الاميري

فلاح جاسم خلفان شهين آل علي

مبارك سهيل آل علي

محمد ابراهيم عبدالكريم

محمد خليفة عبيد بن ركاض

محمد خميس علي خميس

محمد خميس مبارك بلال آل علي

نبيل حسين محمد عبدالله الجسمي

يحيى علي حميد مصبح آل علي

عبدالله راشد علي غانم آل علي

ناصر ناصر احمد محمد

رأس الخيمة

علي حسن احمد عبدالله

فهد احمد علي أنعم

محمد سالم محمد سالم

ابراهيم عبدالرزاق مال الله

سالم سعيد عبدالله مصبح القايدي

سالم سعيد محمد راشد الاصم

عبدالله راشد مصبح حميد

عبيد عبدالرحمن عبيد

علي احمد عبدالله راشد

سعيد حمد محمد سعيد

عبدالله عبيد مرزوق شبيب

راشد محمد علي سالم الشهياري

راشد محمد سعيد حميد

محمد عبدالرحمن جاسم

يوسف علي محمد

ابراهيم عبد الرحمن علي

ابراهيم محمد عبدالله

احمد خميس عبدالله خميس

احمد راشد محمد خلفان الطنيجي

أحمد ربيع راشد الكعبي

احمد سعيد الظنحاني

احمد علي راشد الحفيتي

اشرف جاسم محمد البلوشي

ايمن سعيد الخطوبي

ايمن علي علي خصيف

ابراهيم ابراهيم العنتلي

ابراهيم أحمد محمد احمد

احمد عبدالله سعيد محمد

احمد علي محمد علوي

بدر أحمد عبد احمد

بدر عبدالله خميس سعيد

بدر محمد علي احمد السعدي

جاسم محمد جمعة

جمال غريب علي عبدالله

حسن سعيد علي احمد

حسن عبدالله راشد محمد

حسن علي عبيد الظنحاني

حسن محمد علي خميس النقري

خالد حسن راشد الصريدي

خالد خميس المسماري

خالد عبدالله علي العبدولي

خالد محمد سعيد الظنحاني

خالد محمد عبدالله الحمودي

خالد محمد عبيد الحمودي

خالد يوسف الهنائي

خلفان احمد خلفان

خليفة سعيد راشد علي اليماحي

خليفة راشد علي محمد

خليفة سلطان سيف محمد

راشد احمد محمد

راشد احمد سعيد عبدالله

راشد جمعة خلف بلال

راشد حسن خميس حمدان

راشد خميس سعيد حسن

راشد عبدالرحمن علي غلوم

راشد عبدالله احمد راشد

ربيع راشد ربيع سعيد

زايد سالم محمد سالم

سالم علي راشد محمد

سعيد حسن راشد خميس الزيودي

سعيدعبدالله خميس سعيد

سعيد عبيد سعيد محمد

سليمان راشد محمد سليمان

سليمان سيف راشد راشد

سيف احمد راشد عبدالله

سعيد محمد علي خميس

سيف جميع عيد محمد

سيف علي راشد محمد

شهاب محمد علي مصبح

صالح سالم صالح سليمان

صالح محمد أحمد عبدالله

طلال علي محمد سليمان

عادل أحمد عبيد محمد

عبدالعزيز حسن حمدان

عبدالعزيز محمد عبدالله

عبدالله خميس سالم خصيف

عبدالله راشد سعيد مطر

عبدالله راشد مصبح خميس

عبدالله علي خميس راشد

عبدالله علي عبدالله سالمين

عبدالله علي علي

عبدالله محمد راشد خلفان الكندي

عبدالله محمد سعيد محمد

عبيد احمد عبيد احمد

عبيد حسن راشد علي

عبيد محمد عبيد راشد

عبيد محمد علي الكعبي

علي راشد عبدالله الظنحاني

علي عبدالله يوسف آل علي

عمار حمدان محمد برهان

عمر نبهان ساعد نبهان

عمران خميس راشد

عيسى عبدالله سعيد مطر

عيسى محمد علي خميس

غريب راشد مصبح

فيصل حبيب عبدالله الزعابي

فيصل حسن محمد المدحاني

ماجد احمد جميع

ماجد عبيد محمد اليماحي

مانع ربيع سيف عبيد الصريدي

محمد احمد احمد مصبح

محمد احمد خلفان عبيد

محمد احمد سليمان الهنداسي

محمد راشد سعيد اليماحي

محمد راشد الظنحاني

محمد سالم عبيد علي

محمد سالم ناصر سالم

محمد عبدالله خميس سعيد

محمد عبدالله سعيد اليمامحي

محمد عبدالله البلوشي

محمد علي الظنحاني

محمد علي السماحي

محمد غريب علي اليماحي

محمود محمد عبيد

مروان سليمان الظنحاني

مشاري عبدالله المرشدي

مصطفى علي حسن الاميري

مصعب سليمان الظنحاني

هزاع علي الظنحاني

هلال سعيد علي العبدولي

وليد عبيد راشد الظنحاني

يحيى عبدالله بلال الكندي

يوسف خميس راشد الصريدي

يوسف قاسم عبدالله محمد

يوسف محمد هاشل سعيد الكعبي

يونس عبدالقادر البلوشي

قائمة الاعتماد (4) لأسماء المتقدمين بطلباتهم إلى ولي عهد أبوظبي (استكمال بناء تحت الانشاء 14) أسماء الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة والشروط وذلك لاتخاذ قرار استكمال انشاء المساكن الخاصة بهم

محمود حسين عبدالله ام القيوين

عبدالله علي سيف راشد الفجيرة

ماجد احمد عبدالرحيم الشارقة

احمد سالم احمد سعيد الفجيرة

راشد عبدالله حسن راشد الفجيرة

عبدالله علي سيف راشد الفجيرة

فاطمة جديد راشد محمد الفجيرة

وليد عبيد جمعة خميس الزيودي الفجيرة

محمد علي هلال حمدان ام القيوين

سعيد احمد راشد حسن رأس الخيمة

فاهم خلفان عبدالله النقبي رأس الخيمة

عبدالله محمد مرزوق جمعة الشارقة

محمد سعيد محمد علي الفجيرة

احمد ابراهيم حسن محمد الشارقة

قائمة الاعتماد (موافقة مبدئية) لأسماء الاحلال المستعجل (الدفعة الخامسة يرجى مراجعة الوزارة لاستكمال بياناتهم

الشارقة

مسعود جاسم عبيد العواني

عبيد محمد الكندي

فاطمة مرزوق زوجة مرزوق فرج خميس

ورثة عائشة سعيد خميس

سعادة محمد راشد ارملة خميس محمد علي بن عبود

أمين احمد محمد الزرعوني

حسين علي ابراهيم علي الحوسني

احمد محمود حسن الحمادي

غاية عبدالله سنان

مريم احمد محمد قضيب الشامسي واولادها

حسن ابراهيم القلاف

عجمان

كليثم ناصر جاسم

ورثة مسعود راشد علي السامان

مطر خميس عبيد بليشة

رأس الخيمة

سالم جاسم بن شكر

ورثة سليمان ربيع فرحان الدهماني

ورثة المرحوم مبارك سالم حمد

راشد مرزوق محمد

عبدالله خلفان محمد الشريفي

حمود حمود عبدالله الخاطري

ورثة خليفة سالم مطر محمد

حسن سعيد الدمى

عبدالله سعيد عبدالله

سالم خميس كسكوس

عائشة صالح والساكن عبدالله

احمد علي عبيد حميد

عبدالله علي راشد

خديجة عبيد حميد

مالك علي محمد مالك

علي سيف محمد سحيب

ورثة عبدالله محمد صالح سالم الشحي

ورثة/ احمد محمد خميس

عبدالله علي يونس

ورثة/ علي علي راشد

حمدي راشد حمدي خميس

علي يوسف محمد الحويري

ورثة/ راشد حمدي الشمبلي

فاطمة سيف هلال محمد

سالم علي سالم العرج

محمد خميس محمد

علي أحمد حسن الهياس

راشد أحمد عامر

أحمد راشد علي حسن

محمد عبيد علي عبيد الخاطري

راشد عبيد خميس عبيد

عائشة حسن سعيد العبوه النقبي

علي سعيد زيد

ورثة عائشة راشد الرحبي

عبيد راشد ربيع غانم الشميلي

علي محمد علي زيد الخنزوري

الفجيرة

محمد راشد علي الحفيتي

احمد علي محمد عبدولي

ابراهيم عبدالرحمن الزرعوني

قائمة الاعتماد (موافقة مبدئية) لأسماء دفعة الصيانة (76) يرجى مراجعة الوزارة لاستكمال بياناتهم

المرحوم/ علي سلطان عبيد

المرحوم عبدالله غلوم

جعفر عبدالله حسين

حسن علي قمبر

حسن ناصر سيف

حمد سعيد حريمل

حمزة اسماعيل الملا

خلف علي محمد الحوسني

خميس سيف راشد

خميس محمد خميس

سالم أحمد الغص

سلطان ماجد راشد

سيف جاسم سيف آل علي

عبدالله محمد خميس (متوفى)

علي أحمد الزرعوني (متوفى)

علي محمد عبيد

غانم عبيد حميد مبطوي

ماجد سلطان راشد

محمد إبراهيم سليمان

محمد سعيد محمد شرار

مريم عبيد خليفة يوعان

مطر خميس زعل (متوفى)

ورثة موسى صالح عبداللطيف

عيسى محمد عبدالقادر

عبدالله أحمد عبد الله الغاوي

نبيل احمد عبدالله عيسى

توفيق محمد هدار تم شراء المسكن من سلطان بطي

جاسم عثمان باروت سليم الباروت

سلطان محمد موسى كلباوي

علي إبراهيم علي

عبدالله سالم سالمي

سالم محمد سالوم

فاطمة ابراهيم زوجة أحمد سالم البواب

راشد سعيد راشد البادي

عبيد مراد عبيد شخبوط

محمد علي

حسن يوسف حسن الزعابي

عبدالله محمد عبدالله

ورثة علي سالم محمد

مريم عبد الرحمن قمبر عبدالله

عبدالله محمد سعيد

عجمان

ورثة فاطمة سعد عامر أرملة محمد حمد بو شهاب

آمنة حمد عبدالرحمن حمد المظلوم

رأس الخيمة

ورثة سعيد حسن العبد

ورثة/ مفتاح مبارك الزعابي

شيخة سلطان قاسم الزعابي

عبدالله أحمد ربيع الطنيجي

محمد راشد عبدالله سالم

أحمد صالح

ورثة/ قدور أحمد الشاعفه

سعيد علي محمد حسن

حسن سعيد عبدالله سليمان

محمد علي محمد المطوع

محمد زيد عبدالله

علي محمد هزاع الشحي

سالم احمد سالم عويشي

محمد علي راشد الشحي

ورثة علي احمد زيد هزاع

سالم علي محمد المطوع

سعيد عبدالله سعيد يماع

محمد حسن لحمودي

حسن سعيد حسن سعيد الحسن

علي سعيد علي النديب الساكن

ورثة علي سيف قديد الساكن عائشة

الفجيرة

عبدالله محمد عبايد

سليمان علي الظنحاني

محمد راشد الكسيمة

علي يوسف الشامسي

سعيد علي راشد سعدون

راشد أحمد بن صفوة

ورثة/ سعيد أحمد عبود

محمد احمد سليمان محمد

سليمان سليمان حمدون

خميس خميس حسن المسماري

محمد سعيد اليماحي

موزة عبدالله راشد