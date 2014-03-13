مدير جامعة تبوك متفقداً كلية حقل: فرع الطلاب سيبدأ العمل به مطلع العام المقبل

تفقد الدكتور عبدالعزيز بن سعود العنزي مدير جامعة تبوك أول من أمس الكلية الجامعية بمحافظة حقل ودشن عدداً من مرافقها الحيوية، وأعلن أن فرع الطلاب سيبدأ العمل به في مطلع العام المقبل. وكان الدكتور حمود بن عايد العنزي عميد الكلية في مقدمة مستقبلي ومرافقي معالي مدير الجامعة خلال زيارته.

وقد دشن الدكتور عبدالعزيز عدداً من مرافق الكلية من أبرزها مصلى الكلية والمكتبة والعيادة الطبية وغرفة خدمة الطالب وغرفة التواصل إضافة إلى المعمل الافتراضي ومعامل الفيزياء والحاسوب ومقصف الكلية. كما تفقد سير العمل بالسنة التحضيرية وافتتح المعرض العلمي. واستمع الى عرض عن استراتيجية تفعيل الشؤون الأكاديمية التي تتبناها وكالة الجامعة للفروع قدمه وكيل الجامعة للفروع الدكتور ضيف الله حمرون، لينتقل بعد ذلك إلى مبني إدارة الكلية حيث التقى العاملين في الإدارة واستمع إلى شرح عما تقدمه إدارة الكلية من متابعة لكافة الأمور المتعلقة بالعملية الأكاديمية.

وألقى الدكتور حمود العنزي عميد الكلية كلمة ترحيبية بمدير الجامعة قال فيها: "إنني إذ أرحّبُ بمعاليكم باسْمي واسم أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وبناتِنا الطالبات في هذه الكلية، فلا بد من القولِ إن مَقْدَمَكم الكريم لا يزيدُنا إلاّ تشريفاً، ولا يُخالطُ النفسَ منه إلاً سروراً، فمعاليكم من هؤلاء الذين شَرُفَ به وطنُنا العزيز، وتُفاخرُ به مسيرتُنا العلمية الزاهرة، وشَرَفٌ كبيرٌ لنا في كلية حقل الجامعية أن نراك ونستمعَ إلى توجيهاتِك وإرشاداتِك التي ستكون إن شاءَ اللهُ تعالى نبراساً نستضيءُ به ومشعلاً وقّاداً نستهدي به، وأثراً طيباً سنظل نذكرُه ونسترجعُ شذاه ما دامتْ مملكتُنا الحبيبة ظاهرةً بمكانتِها باصرةً بحكمةِ وليّ أمرِها خادمِ الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز وولي عهدِه حفظهما الله ورعاهما".

وقال الدكتور حمود "إن هذه الكليةَ التي تُعد واحدةً من ثمارِ جامعةِ تبوكَ الموقرة قد أخذتْ بأسبابِ النماء والتطوير لتكونَ رسالتُها العلميةُ على الطريقِ الذي ارتضيتموه لكلياتِ الجامعة بما يتناسبُ وجذورَنا العربيةً والإسلامية وما يتعايشُ مع العصرِ الذي يتسارعُ بتقدمِه وعلومِه التي يتفيأً إنسانُ هذا البلد من ثمارِها ما يُوافقُ مبادئَ دينِه السمحةِ ولا يخلُّ بعاداتِه الحميدة وتقاليدِه الحسنة، وهذا ما يدخل في باب المنفعة وتحقيق أفضلِ سُبلِ الحياة للناس مصداقاُ لقول رسولِنا الكريم(خيرُ الناسِ أنفعُهم للناس)، وندعو الله تعالى أن نكونَ منهم في سعينا الحثيث ودأْبِنا الذي لا يفتر، تسليماً وتصديقاً بقولِ العلي القدير(وإن ليس للإنسان إلاّ ما سعى).

عميد الكلية: طالباتنا أمانةٌ في أعناقنا.. ورسالتنا تنبع من جذورنا العربية والإسلامية

وأضاف "إن العلم هو سلاحُ المرء في كل زمان، به يرتقي سُلّمَ الحضارة، ويبني صروحَ الحاضر والمستقبل، وهذا ما نشاهده في كل مكان في مملكتنا العزيزة التي استطاعت بفضلِ وهمةِ ولي أمرِنا خادم الحرمين الشريفين ومن سبقه من ملوكِ آلِ سعود الكرام، أن تكونَ البلدَ العربي والإسلامي الذي أعطى الإنسانَ حقَه من الرعاية والتكريم بما يحفّزُ فيه طاقاتِ الإبداع والعطاء، حتى بات الإنسانُ السعودي أينما كان هو نتاجُ سياسةٍ حكيمة ورعايةِ حكّامٍ يحبون الله ورسوله، هذا هو ديدنُ آلِ سعود منذ بزغَ فجرُ هذه المملكة." واستطرد قائلاً "إن هذا الجيلَ من طالباتنا أمانةٌ في أعناقنا، وسنقومُ على رعايتِهن خيرَ رعاية، وسنبذلُ قُصارى جهدِنا في التدريس والتعلّم حتى يأتي الثمرَ وَفْقَ ما ترغبون، وسنمضي قُدُماّ لصناعةِ المستقبل الأجملِ لكليتنا النابتةِ على كفِّ وطننا الكريم."

والتقى الدكتور العنزي خلال زيارته، أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية من خلال الدائرة التلفزيونية حيث أكد على أن إدارة الجامعة لن تألو جهداً في تقديم الإمكانات التي ترفع من سوية طالباتنا للوصول بهن إلى مراكز متقدمة في الجانب الأكاديمي وفي مختلف التخصصات العلمية وبما يعود بالنفع والفائدة على وطننا الحبيب للوصول به نحو مدارج السمو والرفعة، مشيرا إلى الانجازات الهائلة والقفزات النوعية في المجال الأكاديمي والتعليمي التي تحققت وفيما سيتحقق بإذن الله مستقبلاً بعد أن تهيأت الخطط والبرامج والبنى التحتية والموارد البشرية المدربة والكفؤة وذلك بدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أطال الله في عمره. كما أكد على ضرورة الاهتمام بالطالبات في كافة الجوانب الأكاديمية والسلوكية بما يضمن تحقيق الانجازات في مجال التعليم العالي للوصول إلى مجتمع متحضر وواع يمتلك الثقافة والعلم ويسعى دوما للتنمية الشاملة مع تمسكه بالثوابت التي تتمثل في دينه الحنيف وشريعته الغراء.

وأعلن الدكتور العنزي أن فرع الطلاب سيبدأ العمل به في مطلع العام المقبل. وكانت وكيلة الكلية ألقت كلمة ترحيبية بمعالي مدير جامعة تبوك أشارت من خلالها إلى الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية. واختتم الدكتور العنزي زيارته بتفقد سير العمل بمنشآت الكلية الدائمة والمقامة على ارض المحافظة.